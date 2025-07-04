Βουλή: Ψηφίστηκε η τροπολογία για τις Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, ψηφίστηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τις Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης.

Παρουσιάζοντας, νωρίτερα, την τροπολογία, η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, είχε πει ότι οι Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης θεσπίστηκαν με τον ν.4837/2021: «Είναι η δυνατότητα που δίνουμε σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία σήμερα φιλοξενούνται με εισαγγελική παραγγελία απομάκρυνσης από τη βιολογική τους οικογένεια σε μονάδες παιδικής προστασίας, ηλικίας πάνω από δεκαπέντε ετών, να αποϊδρυματοποιηθούν» είπε η κα Μιχαηλίδου και συνέχισε: «Ένα στα τέσσερα παιδιά, τα οποία είναι σε μονάδες παιδικής προστασίας σήμερα είναι πάνω από την ηλικία των δεκαπέντε και δεν θέλουμε να περάσουν και την υπόλοιπη ανήλικη ζωή τους μέσα σε ιδρύματα φαρωνικού τύπου. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο τις Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, στις οποίες δύο με τέσσερα παιδιά ζουν πάνω από την ηλικία των δεκαπέντε σε διαμερίσματα εντός αστικού ιστού, έτσι ώστε μαζί με κοινωνικούς λειτουργούς, μαζί με φροντιστές να μπορούν να έχουν μια πολύ πιο τυπική και όχι ιδρυματοποιημένη ανάπτυξη».

«Αυτό», πρόσθεσε, «το κάναμε για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν έχουμε συνδέσεις για τις ηλικίες αυτές. Σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, το οποίο αποτυπώνεται από τις εκθέσεις των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων εντός των μονάδων παιδικής προστασίας, τα παιδιά αυτά πολλές φορές είναι καλύτερο να μην συνδέονται με κάποια οικογένεια πάνω από την ηλικία των δεκαπέντε, αλλά και επίσης αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις συμπολιτών μας για παιδιά πάνω από δεκαπέντε, έτσι ώστε να αποιδρυματοποιηθούν και να πάνε στις οικογένειες αυτές.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι είναι πολύ πιο υγιές σύμφωνα με τους ειδικούς παιδικής προστασίας τα παιδιά να μένουν σε τέτοιες μικρές δομές και όχι -ξαναλέω- σε φαρωνικές δομές, οι οποίες έχουν φτιαχτεί για να εξυπηρετήσουν ανάγκες άλλων εποχών, ανάγκες ορφανών παιδιών και όχι παιδιών, τα οποία είναι κατά βάση παραμελημένα ή κακοποιημένα».

«Οπότε» κατέληξε, «με την τροπολογία αυτή ζητούμε σε φορείς, τους οποίους εποπτεύει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου και έχουν χρόνια εμπειρία στη φιλοξενία ανηλίκων να μπορέσουν να υλοποιήσουν Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης όσον αφορά μονάχα στα παιδιά, τα οποία είναι στο μητρώο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής».

