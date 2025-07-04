Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει καμιά ποινική κατηγορία, για κανέναν βουλευτή - Πολιτική υποκρισία από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ»

Ψηφίστηκε - κατά πλειοψηφία - από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Κατά την καταληκτική ομιλία του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για να επικρίνει τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

«Το να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Μάκη Βορίδη για τον οργανισμό, είναι ότι πιο παράλογο μπορεί να ακουστεί» είπε ο κ. Γεωργιάδης. «Το να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι ο Βορίδης πρέπει να πάει φυλακή, επειδή συμφώνησε με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη λεγόμενη "τεχνική λύση", η οποία βασίζεται στην υπουργική απόφαση του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Έχω ακούσει πολλά παράλογα πράγματα στη ζωή μου». Στην αναφορά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «ο εισαγγελέας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι λέτε εσείς. [. . .] Είναι απολύτως προφανές ότι δεν σας ενδιαφέρει η ουσία. Σας ενδιαφέρει να κάνετε πολιτική φασαρία».

Για την προηγούμενη αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκη, σημείωσε ότι όσα είπε, δεν είχαν χαρακτήρα συμψηφισμού. «Εγώ δεν είπα ότι αισθάνομαι υπερήφανος να συγκρίνω την κυβέρνηση μας με την κακή περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Ούτε είπα αν πήραμε εμείς λιγότερα πρόστιμα από εσάς. Πειράζει πάρα πολύ, που έχουμε φάει αυτά τα πρόστιμα. Πειράζει πάρα πολύ, που δεν καταφέραμε να λύσουμε το γόρδιο δεσμό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό, τι είπα, δεν ήταν για να κάνω συμψηφισμό. Ήταν για να αναδείξω την πολιτική σας υποκρισία», σημείωσε ο κ Γεωργιάδης.

Τόνισε μάλιστα ότι «ο πρωθυπουργός, με θάρρος, έχει αναλάβει δημοσίως την πολιτική ευθύνη, και στις εκλογές του 2027 θα κριθούμε από τον ελληνικό λαό. Προσωπικά έχω πλήρη εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όπως κλείσαμε μία σειρά από πολύ δύσκολα θέματα αυτά τα έξι χρόνια που κυβερνούμε, τα υπόλοιπα δύο, θα λύσουμε και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών επιδοτήσεων. Δεν είναι τόσο εύκολο, διότι είναι μια παλιά αμαρτία, εμπλέκεται πολύς κόσμος, αλλά το έβαλε σκοπό, και θα τα καταφέρει».

Στα όσα γράφονται για βουλευτές, και στο ότι ο κ. Ανδρουλάκης «δεν αντέχει» να ακούει για ρουσφέτια, είπε: «Εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του ‘80, που οι "πρασινοφρουροί" ήταν το πιο ευδόκιμο είδος στα καφενεία.. και θεωρώ μεγάλη υποκρισία να λέτε, "πώς είναι δυνατόν" οι βουλευτές να έχουν πάρει τηλέφωνο να βοηθήσουν έναν ψηφοφόρο τους. Δεν υπάρχει καμιά ποινική κατηγορία, για κανέναν βουλευτή. Αυτό είναι κουτσομπολιό. 'Αμα ανοίξω κύριε Χρηστίδη το τηλέφωνο το δικό σας, δεν έχετε μιλήσει με κανένα ψηφοφόρο σας για να του λύσετε κάποιο θέμα;» είπε απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Αφήστε την υποκρισία. Άλλο η εγκληματική συμμορία, αυτοί που έστηναν τις επιδοτήσεις. Δεν είναι βουλευτές μέσα σε αυτούς. Κανένας βουλευτής δεν έχει καμία δίωξη από καμιά εισαγγελία. Είναι ένα κύκλωμα που υπήρχε, πράγματι, κι αυτό ερευνάται».

Εξάλλου, και απαντώντας σε αίτημα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου να κάνει «ότι περνά από το χέρι του» για τη μικρή Κατερίνα, που αναμένει συμβατό δότη μυελού των οστών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «η μητέρα του παιδιού τον έχει ευχαριστήσει θερμά για τις έως τώρα παρεμβάσεις του. Ωστόσο, το αίτημά της για κάλυψη των εξόδων του κάθε εξετάστρου συμβατότητας, ξεχωριστά, είναι αδιανόητα υψηλό». Όπως εξήγησε, «τα δείγματα συγκεντρώνονται κατά χιλιάδες και πηγαίνουν όλα μαζί για έλεγχο, που κοστίζει 600 ευρώ. Εάν κάθε δείγμα πήγαινε για έλεγχο ξεχωριστά τότε τα έξοδα θα ήταν τεράστια» είπε ο κ. Γεωργιάδης, που ευχήθηκε το παιδί να πάει καλά. «Ετοιμάζεται για μεταμόσχευση. Έχει κάποιες καλές πιθανότητες να τα καταφέρει. Το Κράτος έχει ξοδέψει ένα τεράστιο ποσό για να είναι εκεί που είναι. Δεν το έχουμε αφήσει καθόλου αφρόντιστο και μόνο του το παιδί» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

