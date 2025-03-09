Προειδοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ρόλο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας στο φόντο των πρόσφατων πολύνεκρων συγκρούσεων στη Συρία απευθύνει με γραπτή του δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να προηγηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη Συρία προτού αρθούν οι κυρώσεις εναντίον της.

Ακολουθεί αναλυτική η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά.

«Η ανατροπή του 'Ασαντ καλωσορίστηκε από την Ευρώπη και τη Δύση, γιατί εκπροσωπούσε ένα αυταρχικό καθεστώς. Όμως, η Ε.Ε. και η Δύση όφειλε να γνωρίζει ότι όταν αντικαθιστάς το κακό με το χείρον, τον αυταρχικό ηγέτη με ένα ηγετικό στέλεχος της Αλ Κάιντα, ενεργούμενο της Τουρκίας του Ερντογάν και του Φιντάν, τότε νομοτελειακά οδηγούμαστε σε σφαγές χιλιάδων αμάχων και σκηνές βαρβαρότητας που δεν αντέχει η ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα.

Ό,τι γίνεται στη Συρία, είναι νεοοθωμανικής εμπνεύσεως και υλοποιείται δια χειρός των τρομοκρατών του Αχμέτ αλ Σάρα, ο οποίος δεν άλλαξε επειδή φόρεσε γραβάτα. 'Αλλωστε, μια τουρκική παροιμία λέει "αν βάλεις πέταλα σε ένα γαϊδούρι, αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται άλογο".

Η Ε.Ε. οφείλει να αντιληφθεί το ρόλο της Τουρκίας του Ερντογάν σε αυτό το εν εξελίξει έγκλημα και να αναρωτηθεί αν έχουμε δικαίωμα να παραδώσουμε τα κλειδιά της ευρωπαϊκής άμυνας στον ιθύνοντα νου των σφαγών που διαπράττονται στη Συρία.

Επίσης, η Ε.Ε. οφείλει καταδικάσει άμεσα το νέο καθεστώς της Δαμασκού, να επαναφέρει τις κυρώσεις και να βάλει ασφαλιστικές δικλείδες για την άρση τους. Πρώτα οι μεταρρυθμίσεις και η τήρησή τους στην πράξη και μετά η άρση των κυρώσεων. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει ν αναλάβει σχετική πρωτοβουλία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

