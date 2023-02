Δένδιας: Θα κάνουμε ό, τι μπορούμε να στηρίξουμε την Τουρκία είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο της συμμετοχή της στην ΕΕ

"Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Τουρκία σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ΕΕ"

Αυτό τόνισε Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψη του στην Τουρκία που δοκιμάζεται, στο περιθώριο των φονικών σεισμών που έπληξαν τα νότια της χώρας στερώντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δέκα επαρχίες.

Όπως δήλωσε, η προσπάθεια της Ελλάδας να βοηθήσει τον τουρκικό λαό και την τουρκική, κοινωνία να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πλήγμα δεν σταματάει εδώ.

Παράλληλα επεσήμανε πως πέρα από τα παραπάνω επιθυμεί να προσυπογράψει απολύτως αυτό το οποίο ο Τούρκος ομολογός του είπε προηγουμένως: Ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε φυσικές καταστροφές για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας.

I conveyed to @MevlutCavusoglu the 🇬🇷 Government & people's heartfelt condolences for the hundreds of deaths of our fellow human beings in 🇹🇷,as well as my admiration for our rescuers. I agreed that there is no need to wait for natural disasters to occur to improve our relations. pic.twitter.com/THkKuokjwz