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Δένδιας: Βαθύτατη θλίψη για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος

Ο κ. Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ εξέφρασε συλλυπητήρια προς τους οικείους και τους συναδέλφους των πυροσβεστών, απευθύνοντας τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

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Νίκος Δένδιας

«Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Νίκος Δένδιας πυροσβέστες συλλυπητήρια
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