Σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, μετά την ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου για την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη, ενώ βάζει στο κάδρο και τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, μετά τις νέες δηλώσεις του για τον υπουργό Μετανάστευσης, Μάκη Βορίδη.

«Ο λαλίστατος κ. Καραμέρος, ο οποίος έχει βγάλει από χθες δύο ανακοινώσεις για έναν υπουργό που παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας, δεν έχει βρει ακόμα μια κουβέντα να πει για τον νέο οχετό του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παππά που, σχολιάζοντας την αλλαγή σκυτάλης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δήλωσε ότι "θα φοβόμαστε να βγούμε με τη βάρκα μας αν μας έχει “τσιμπήσει” και λίγο ο ήλιος, μη μας τουφεκίσει κανένας λιμενικός"», όπως αναφέρει ο κ. Ρωμανός στα social media.

«Ένα κανονικό κόμμα θα είχε ήδη διαγράψει τον Ευρωβουλευτή κ. Παππά όταν αποκαλούσε τη ΝΔ «φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων και βιαστών», όταν εξαπέλυε φρικώδεις επιθέσεις σε αστυνομικούς, όταν απειλούσε με «πεϊνιρλί» και ότι «θα κλαίει η μάνα τους», καθώς και όταν έκανε χυδαίες σεξιστικές επιθέσεις στα social media, δηλαδή πολύ πριν το σημερινό νέο ατομικό ρεκόρ αθλιότητας και χυδαιότητας».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Ρωμανού:

Ο λαλίστατος κ. Καραμέρος, ο οποίος έχει βγάλει από χθες δύο ανακοινώσεις για έναν υπουργό που παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας, δεν έχει βρει ακόμα μια κουβέντα να πει για τον νέο οχετό του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παππά που, σχολιάζοντας την αλλαγή σκυτάλης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δήλωσε ότι «θα φοβόμαστε να βγούμε με τη βάρκα μας αν μας έχει “τσιμπήσει” και λίγο ο ήλιος, μη μας τουφεκίσει κανένας λιμενικός»! Φυσικά η ευθιξία είναι άγνωστη λέξη για ένα κόμμα που έχει ακόμα στις τάξεις του και στην πρώτη σειρά των βουλευτικών του εδράνων τον καταδικασμένο 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο Νίκο Παππά.

Ένα κανονικό κόμμα θα είχε ήδη διαγράψει τον Ευρωβουλευτή κ. Παππά όταν αποκαλούσε τη ΝΔ «φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων και βιαστών», όταν εξαπέλυε φρικώδεις επιθέσεις σε αστυνομικούς, όταν απειλούσε με «πεϊνιρλί» και ότι «θα κλαίει η μάνα τους», καθώς και όταν έκανε χυδαίες σεξιστικές επιθέσεις στα social media, δηλαδή πολύ πριν το σημερινό νέο ατομικό ρεκόρ αθλιότητας και χυδαιότητας.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ των καταδικασμένων υπουργών, του 13-0, των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης, της «νεκρής Μαρίας του Έβρου» και της διεθνούς καμπάνιας δυσφήμισης και κατασυκοφάντησης της χώρας μέσω fake news, είναι απλώς Δευτέρα…

Καραμέρος: Αυτονόητη η παραίτηση του Δοξιάδη

Υπενθυμίζεται ότι χθες Κυριακή ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, χαρακτήρισε «αυτονόητη» την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο κ. Καραμέρος πρόσθεσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι μετά από αυτήν την εξέλιξη βαριά εκτεθειμένος. Η κυβέρνηση των καρτέλ των Τεμπών και των υποκλοπών έχει την υπογραφή του».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Καραμέρου:

Αυτονόητη η παραίτηση του κ. Δοξιάδη που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ από την πρώτη στιγμή της υπουργοποίησής του. Ο κ. Μητσοτάκης είναι μετά από αυτήν την εξέλιξη βαριά εκτεθειμένος. Η κυβέρνηση των καρτέλ των Τεμπών και των υποκλοπών έχει την υπογραφή του.

Αυτονόητη η παραίτηση του κ. Δοξιάδη που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ από την πρώτη στιγμή της υπουργοποίησής του.

Ο κ. @kmitsotakis είναι μετά από αυτήν την εξέλιξη βαριά εκτεθειμένος.

Η κυβέρνηση των καρτέλ των Τεμπών και των υποκλοπών έχει την υπογραφή του#Δοξιάδης pic.twitter.com/FAEAR3WPzn — Γιώργος Καραμέρος (@karameros) March 16, 2025

Παππάς: Με τον Βορίδη υπουργό, θα φοβόμαστε μην μας τουφεκίσει το Λιμενικό

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, βρέθηκε χθες στην εκπομπή «Χαμόγελα και Πάλι» στο Mega και μίλησε μεταξύ άλλων και για την πολιτική επικαιρότητα.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης και αναφερόμενος στον Μάκη Βορίδη επεσήμανε:

«Θεωρώ ότι είναι σκανδαλώδες να μπει ο τύπος με το τσεκούρι στο υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου. Θα φοβόμαστε, αν έχουμε βγει με τη βάρκα μας στη θάλασσα και μας έχει τσιμπήσει λίγο ο ήλιος, μη μας τουφεκίσει κανένας λιμενικός πλέον».

Παράλληλα, απαντώντας για την πρόσφατη ανάρτηση που είχε κάνει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια κατέβασε, δήλωσε: «Ομολογουμένως ήταν μια υπερβολική τοποθέτηση, πήγαζε από συσσωρευμένο θυμό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.