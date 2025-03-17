ΠΑΣΟΚ: Επιχείρηση εξωστρέφειας και επένδυση στο πρόγραμμα για αντιστροφή του κλίματος

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με εκδηλώσεις, περιφερειακές συνδιασκέψεις, πρωτοβουλίες και έμφαση στον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν από τη Χαριλάου Τρικούπη να αντιστρέψουν το κλίμα που έχει διαμορφωθεί αλλά και την κεκαλυμμένη εσωστρέφεια που δημιουργείται στην παράταξη. Και ενώ στελέχη κοντά στην ηγεσία ξεκαθαρίζουν σε κάθε τόνο ότι τα περί “ουράς της Ζωής Κωνστσαντοπούλου” είναι ανυπόστατα, αφού το ΠΑΣΟΚ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στην πρόταση δυσπιστίας, δεν είναι λίγα τα στελέχη που εκφράζουν σε πηγαδάκια την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψαν σε κοινό κείμενο με την Πλεύση Ελευθερίας και άλλους βουλευτές που για τους ίδιους αποτελούν κόκκινο πανί.

Την ίδια ώρα η επαφή με τον κόσμο στην Περιφέρεια φέρνει χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη που επανατοποθετεί τους πολίτες στο προσκήνιο ώς διαμορφωτές και πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση του προγράμματος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Περισσότεροι από 800 πολίτες παρακολούθησαν τις εργασίες της περιφερειακής συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι εργασίες διήρκησαν 6 ώρες και οι ομιλητές έθιξαν ζωτικής σημασίας θέματα για τους κατοίκους της ακριτικής περιφέρειας όπως η διασύνδεση του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της περιοχής, τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, παραδείγματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας, οι υδάτινοι πόροι και η διαχείριση τους καθώς και θέματα που απασχολούν τους νέους στην ψηφιακή εποχή.

Από την Κομοτηνή ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση και ζήτησε Πολιτική Αλλαγή.

"Το πραγματικό δίλημμα των επόμενων εθνικών εκλογών δεν θα είναι "Μητσοτάκης ή χάος" όπως εύχεται ο σημερινός Πρωθυπουργός. Αλλά το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι “ή μια απ' τα ίδια με τη συντηρητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησε, εδώ που οδήγησε την κοινωνία ή ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμα που θα φτιάξουμε όλοι μαζί σε κάθε γωνία της Ελλάδας. Ένα πρόγραμμα ανατρεπτικό, προοδευτικό και συγκεκριμένο.” δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη Χαριλάου Τρικούπη αποτιμούν θετικά τις περιφερειακές τους Συνδιασκέψεις καθώς αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αναθερμαινουν τη σχέση του κόμματος με τους πολίτες της περιφέρειας και φέρνοντας πρόσωπα εκτός ΠΑΣΟΚ να συμμετέχουν στις εργασίες.

Επόμενο ραντεβού η περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ το Σάββατο 22 Μαρτίου στα Ιωάννινα.

Πρωτοβουλία για στέγαση

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος με αντικείμενο τη στεγαστική πολιτική καθώς η ομάδα υπό τον Λευτέρη Καρχιμακη έχει έτοιμο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης του κόστους στέγασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.