Σαφείς αποστάσεις από τις θέσεις που εξέφρασε και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Νίκος Παππάς, για την κυβέρνηση και τα Τέμπη, κρατά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Τονίζεται, ωστόσο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν θα συμβάλει στα επικοινωνιακά αντίμετρα που αναζητά εναγωνίως η ΝΔ», αντιδρώντας στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η ανάρτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά την οποία και κατέβασε λίγο μετά δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Καταδικάζουμε τους χαρακτηρισμούς.

Δεν θα συμβάλλουμε στα επικοινωνιακά αντίμετρα που αναζητά εναγωνίως η ΝΔ. Τίποτα δεν μπορεί να σκιάσει την πάνδημη απαίτηση για Αλήθεια και Δικαιοσύνη».

