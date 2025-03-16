Λογαριασμός
Καραμέρος: Αυτονόητη η παραίτηση του Δοξιάδη που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή της υπουργοποίησής του

Ο Καραμέρος είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι μετά από αυτήν την εξέλιξη βαριά εκτεθειμένος. Η κυβέρνηση των καρτέλ των Τεμπών και των υποκλοπών έχει την υπογραφή του»

Καραμέρος

«Αυτονόητη» χαρακτήρισε την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, αρμόδιου για την Έρευνα και την Καινοτομία, ο εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ, Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καραμέρος μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο κ. Καραμέρος πρόσθεσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι μετά από αυτήν την εξέλιξη βαριά εκτεθειμένος. Η κυβέρνηση των καρτέλ των Τεμπών και των υποκλοπών έχει την υπογραφή του».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Καραμέρου:

Αυτονόητη η παραίτηση του κ. Δοξιάδη που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ από την πρώτη στιγμή της υπουργοποίησής του. Ο κ. Μητσοτάκης είναι μετά από αυτήν την εξέλιξη βαριά εκτεθειμένος. Η κυβέρνηση των καρτέλ των Τεμπών και των υποκλοπών έχει την υπογραφή του

