Καραμέρος: Αυτονόητη η παραίτηση του Δοξιάδη που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή της υπουργοποίησής του

«Αυτονόητη» χαρακτήρισε την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, αρμόδιου για την Έρευνα και την Καινοτομία, ο εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ, Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καραμέρος μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο κ. Καραμέρος πρόσθεσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι μετά από αυτήν την εξέλιξη βαριά εκτεθειμένος. Η κυβέρνηση των καρτέλ των Τεμπών και των υποκλοπών έχει την υπογραφή του».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Καραμέρου:

Αυτονόητη η παραίτηση του κ. Δοξιάδη που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ από την πρώτη στιγμή της υπουργοποίησής του. Ο κ. Μητσοτάκης είναι μετά από αυτήν την εξέλιξη βαριά εκτεθειμένος. Η κυβέρνηση των καρτέλ των Τεμπών και των υποκλοπών έχει την υπογραφή του

