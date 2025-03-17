Ο Αλέξης Τσίπρας προλογίζει το βιβλίο του Γιάννη Μπαλάφα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Σήμερα το βράδυ στις 7 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μπαλάφα «Η ΑΝΟΔΟΣ… Η ΠΤΩΣΗ… ΤΟ ΑΥΡΙΟ… ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 2012 - 2024». Το παρών θα δώσει και ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος έχει προλογίσει το βιβλίο του πρώην συνεργάτη του. Απόσπασμα αναμένεται να αναγνωστεί κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Ο πρώην πρωθυπουργός θα τονίζει πως το βιβλίο του Γιάννη Μπαλάφα «περιγράφει με ενάργεια πώς ο ΣΥΡΙΖΑ από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας “μεγάλωσε” ώς το σημείο να επωμιστεί με την ψήφο των Ελλήνων μια τεράστια ιστορική ευθύνη: να σώσει την κοινωνία και τη χώρα από το βάραθρο της χρεοκοπίας και τον ασφυκτικό κλοιό των δανειστών, όπου την έριξαν οι πολιτικές δυνάμεις του τότε δικομματισμού, η διαπλοκή, η διαφθορά και η έκπτωση του κράτους σε λάφυρο κομματικό αλλά και σε εργαλείο μεγάλων συμφερόντων».

Αναφερόμενος στη δική του περίοδο διακυβέρνησης, στη σημερινή πολιτική κατάσταση και ασκώντας παράλληλα κριτική στον τρόπο που ασκείται η εξουσία σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο πρόλογο του βιβλίου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σε μια εποχή που διαστρέφονται συστηματικά αξίες, αλήθειες, ιστορικά γεγονότα και τείνει να επικρατήσει για άλλη μια φορά στην πατρίδα μας το ψέμα ως αυταπόδεικτη αλήθεια, ιδιαίτερα όσον αφορά στο συγκλονιστικό 2015, τέτοιου είδους απόπειρες κόντρα στο ρεύμα είναι πολύτιμες. Γιατί επιχειρούν να απαντήσουν με τον δικό τους νηφάλιο και πειστικό τρόπο και με την αλήθεια των γεγονότων στην επιχείρηση διαστρέβλωσης της ιστορίας. Επιχείρηση που δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν – δεν είναι καθηγητές της αδέκαστης ιστορίας οι δράστες. Έχει να κάνει κυρίως με το σήμερα και το αύριο της πατρίδας, τον αποκλεισμό της Αριστεράς και των δυνάμεων της προόδου από τη διεκδίκηση της κυβερνητικής εξουσίας, για να παραμείνουν ως έχουν τα ιερά και τα όσια των ιδιοκτητών της χώρας. Έχει να κάνει με την εξασφάλιση, με άλλα λόγια, του μονοπωλίου της εξουσίας από τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν ταχθεί να υπηρετούν τα μεγάλα και συχνά άνομα συμφέροντα και να κατευθύνουν την Ελλάδα με τον αυτόματο πιλότο του γνωστού μοντέλου: τα πολλά έως όλα στους λίγους και τα λίγα έως τίποτε στους πολλούς».

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα απευθύνει χαιρετισμό. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι Σία Αναγνωστοπούλου, Κώστας Γαβρόγλου, Γιάννης Δραγασάκης και θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος Έφη Μπαρμπάτση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.