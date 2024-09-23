Με Ερντογάν και Μακρόν συναντάται την Τρίτη ο Κ. Μητσοτάκης

Σειρά συναντήσεων με ηγέτες χωρών θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με:

τον Πρίγκιπα Διάδοχο και Πρωθυπουργό του Μπαχρέιν Σαλμάν Μπιν Χαμάντ αλ Χαλίφα, στις 11.00 (ώρα Νέας Υόρκης),

τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις 11.40,

και τον Πρωθυπουργό του Ιράκ Μοχάμεντ Σιά Αλ Σουντανί, στις 12.15.

Στις 13.10 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN και στη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ.

Στις 14.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση στην Αστόρια.

Στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρόν και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Πηγή: skai.gr

