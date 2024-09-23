Επικοινωνία Τούρκου ΥΠΕΣ με Στυλιανίδη για το σκάφος που έφτασε Αλικαρνασσό

Για τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών Ali Yerlikaya με αφορμή παραβίαση των τουρκικών χωρικών υδάτων από ελληνικά σκάφη, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών της γείτονος.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, που παραθέτει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο Υπουργός Yerlikaya εξέφρασε την ενόχλησή του για την παραβίαση των τουρκικών χωρικών υδάτων από τα σκάφη του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος και τόνισε ότι για τη διατήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές τέτοιες παραβιάσεις.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας Χρήστος Στυλιανίδης, περιγράφει η ανακοίνωση, δήλωσε ότι δίνει σημασία στις σχέσεις γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών, ότι το περιστατικό δεν είχε καμία πολιτική διάσταση, ότι δε θα επαναληφθούν οι παραβιάσεις και ότι ξεκίνησε άμεσα έρευνα σχετικά με το περιστατικό για το οποίο θα ενημερώσει τις τουρκικές αρχές για τις εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Παρασκευής, στην περιοχή της Αλικαρνασσού και συγκεκριμένα στον κόλπο του Akyarlar, έφτασε σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής, κυνηγώντας φουσκωτό που - σύμφωνα με πληροφορίες - επέβαινε διακινητής μεταναστών.

Akyarlar’da Skandal Görüntüler!..



Bodrum’un Akyarlar Mahallesi önlerinde, Yunan Sahil Güvenliğine ait olduğu ifade edilen botla, başka bir bot arasında yaşanan kovalamaca, vatandaşlarca görüntülendi. Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik botunun karasularımızı ihlal ederek Akçabük… pic.twitter.com/VxlYj2CqCz — Bodrum Kent Tv (@BodrumKentTv) September 20, 2024

Όπως φαίνεται στο βίντεο το φουσκωτό, που καταδιώχτηκε από το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής, εγκαταλείφθηκε και στη συνέχεια το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής έφυγε εσπευσμένα, ενώ η καταδίωξη αποτυπώθηκε στις κάμερες των πολιτών.

Κατόπιν ειδοποίησης των πολιτών, στο σημείο έφτασαν χωροφύλακες από ξηρά και λιμενικά από θαλάσσης.

Σύμφωνα με το sozcu.com, στελέχη της τουρκικής ακτοφυλακής πήραν το σκάφος και το μετέφεραν στο λιμάνι Turgutreis.

Σε ανακοίνωσή του το λιμενικό της Τουρκίας ανέφερε, την Παρασκευή, τα εξής:

«Στις 20 Σεπτεμβρίου 2024, μετά από αναφορά που έλαβε το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης 112 ,σύμφωνα με την οποία «ένα φουσκωτό σκάφος βγήκε στη στεριά στον κόλπο του Bodrum Akyarlar Meteor και πως 1 άτομο τράπηκε σε φυγή σε δασική περιοχή», στάλθηκαν άμεσα 2 σκάφη του Λιμενικού Σώματος (KB-35, KB-114) στο σημείο και η αναφορά διαβιβάστηκε επίσης στη Διοίκηση Χωροφυλακής της Περιφέρειας Bodrum.

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που ανέλαβαν άμεσα δράση έφτασαν στον τόπο του συμβάντος και όπως διαπιστώθηκε, τα στελέχη της Ελληνικής Ακτοφυλακής επέστρεψαν εσπευσμένα στα δικά τους χωρικά ύδατα.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας για τον εντοπισμό του ατόμου που τράπηκε σε φυγή στη δασική περιοχή, ο οποίος φέρεται να είναι διακινητής μεταναστών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.