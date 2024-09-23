Μαρινάκης: Ο κ. Σαλμάς διεγράφη γιατί συνέχισε να αναπαράγει συκοφαντικές διατυπώσεις

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Μάριου Σαλμά, ο οποίος διεγράφη από την ΚΟ της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε τα εξής: «Κάνει μια προσπάθεια μετά την αυτονόητη και ομόφωνη απόφαση της διαγραφής του να καταστήσει το εαυτό του θύμα ή ήρωα. Η πραγματικότητα αμφισβητεί αυτές τις αιτιάσεις. Δεν ήταν μόνο ο κ. Σαλμάς που δεν ψήφισε το νομοσχέδιο στο οποίο αναφέρεται. Δεν υπήρχε κομματική πειθαρχία. Και κάποιοι που σήμερα είναι μέλη της κυβέρνησης δεν το ψήφισαν. Για τα κόκκινα δάνεια έκανε μια ερώτηση μαζί με άλλους βουλευτές η οποία απαντήθηκε άμεσα και η κυβέρνηση επικρότησε τη διαδικασία των ερωτήσεων. Με το να προσπαθεί να πει ότι διεγράφη για την ερώτηση που έκανε, είναι κάτι που η πραγματικότητα το αμφισβητεί πανηγυρικά.

Ο κ. Σαλμάς διεγράφη γιατί σε αντίθεση με τους βουλευτές της ΝΔ, με ό,τι συμβαίνει στην παράταξη και με ό,τι προβλέπει η λειτουργία της ΚΟ της ΝΔ, συνέχισε να αναπαράγει συκοφαντικές διατυπώσεις τη στιγμή που είχε κάνει σχετική ερώτηση στις 25 Ιουνίου, του απάντησε η υπουργός στις 28 Ιουνίου και όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία επανήλθε. Λίγες ημέρες αργότερα ζήτησε και σχετικά έγγραφα τα οποία του επιδόθηκαν. Για την υπόθεση αυτή έχουν ασκηθεί όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα βοηθήματα και έχουμε απορριφθεί.

Στη ΝΔ έχουμε μάθει αν υπάρχει κάτι που έχει ποινική διάσταση αν πηγαίνουμε στη δικαιοσύνη και όχι να παίρνουμε σβάρνα τα κανάλια και να διατυπώνουμε κατηγορίες. Αυτό δεν είναι κάτι που έχει σχέση με τη ΝΔ αλλά με άλλα κόμματα. Είναι μια στάση αντίθετη με τη λειτουργία της ΝΔ και γεννά εύλογα ερωτήματα. Είναι άδικο για το σύνολο των βουλευτών να συνδέσουμε μια διαγραφή με ένα νομοσχέδιο ή ένα ζήτημα όπως τα κόκκινα δάνεια όπου είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας. Ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα. Δεν υπονομεύσουμε την πολιτική μας».

Σε ερώτηση αν η διαγραφή του κ. Σαλμά στέλνει μήνυμα και σε άλλους βουλευτές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως δεν νομίζει να υπάρχει άλλος βουλευτής της ΝΔ που να διασπείρει συκοφαντίες στα κανάλια και να μην πηγαίνει στη δικαιοσύνη αν θεωρεί ότι υπάρχει βάση. «Είναι ατομική συμπεριφορά που δεν συνδέεται με τη συμπεριφορά άλλου βουλευτή της ΝΔ», ανέφερε ενώ σε ερώτηση αν θα παρέμβει ο εισαγγελέας απάντησε πως δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για να παρέμβει. «Για την υπόθεση αυτή όλα τα αρμόδια όργανα έχουν επιληφθεί, έχουν αξιολογήσει το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Έγιναν προσφυγές. Εκρίθησαν. Προχώρησε ο διαγωνισμός», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν ο κ. Σαλμάς πρέπει να παραδώσει την έδρα του, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως αυτό είναι απόφαση του ίδιου και πως είναι δεδομένο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το δέον είναι η παράδοση της έδρας.

Για το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με βουλευτές της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει καθημερινά συναντήσεις και με μέλη της ΚΟ της ΝΔ γιατί είναι και πρόεδρος του κόμματος. Ανέφερε επίσης ότι ενόψει του εορτασμού των 50 ετών από την ίδρυση της ΝΔ θα υπάρχει κορύφωσης των συναντήσεων.

Σχετικά με δημοσίευμα στην εφημερίδα Docoumento περί τριγώνου διαπλοκής για την κατάρτιση επιστημόνων, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως ακολουθήθηκε ό,τι προβλέπεται από το νόμο και υπάρχει και το πολιτικό σκέλος, αν έπρεπε δηλαδή να προχωρήσει η διαδικασία της κατάρτισης.

Κληθείς να σχολιάσει απόφαση της δικαιοσύνης για τον Γιάννο Παπαντωνίου, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως «είναι αδιανόητο να σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις».

Για τα δημοσιεύματα περί επιστροφής των κ.κ. Γεραπετρίτη και Παπασταύρου στο Μαξίμου, απάντησε πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και πως «δεν υπάρχει ούτε στον ορίζοντα θέμα αλλαγών».

Ερωτηθείς για την αυριανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν και ειδικά για το κυπριακό όπου ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ζητήσει την αναγνώριση του ψευδοκράτους, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως δεν πρόκειται να αλλάξει η ελληνική θέση που ταυτίζεται με τη θέση της Κύπρου. Σημείωσε ότι η διάθεσή μας είναι για συζήτηση χωρίς να μπαίνουν υπό διαπραγμάτευση οι «κόκκινες γραμμές». «Επιδιώκουμε το διάλογο. Έχουμε αποτελέσματα από το διάλογο σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Ο διάλογος δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα ή όχι η χώρα είναι αφελής», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση αν είμαστε πιο κοντά στο να μπούμε βαθύτερα στη συζήτηση την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, απάντησε πως αυτή είναι η μόνη μας διαφορά και για να συζητηθεί πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο μέρη ποια είναι η ατζέντα.

«Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ σε κάτι άλλο. Αν είμαστε πιο κοντά ή όχι, αξιολογείται από κάθε συνάντηση ξεχωριστά. Υπάρχει πολύς δρόμος για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα δώσουμε έμφαση στη θετική ατζέντα. Η Ελλάδα δεν προτίθεται να συζητήσει ζητήματα κυριαρχίας. Σε διπλωματικό επίπεδο οι κινήσεις που γίνονται έχουν στόχο να βγει η Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δυνατή», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση εξακολουθεί να επιθυμεί να ξεκινήσει το συντομότερο η δίκη για τα Τέμπη, απάντησε θετικά σημειώνοντας πως είναι αυτονόητο ότι αυτό θέλουμε όλοι και σημείωσε πως δεν αποφασίζει η κυβέρνηση για τις ημερομηνίες των δικαστηρίων.

Πηγή: skai.gr

