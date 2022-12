Qatargate- Ξετυλίγεται το κουβάρι: Η διαδρομή του χρήματος από το Κατάρ, το Μαρόκο έως τη Βραζιλία Πολιτική 06:17, 19.12.2022 linkedin

Σήμερα αναμένεται η ακρόαση της συζύγου του Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, Μαρία Ντολόρες Κολεόνι, προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή της ή μη στο Βέλγιο- Την Πέμπτη κρίνεται η τύχη της Εύας Καϊλή