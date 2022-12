Qatargate: Για πάνω από 5 ώρες ανακρινόταν η Εύα Καϊλή - Η υπερασπιστική της γραμμή και τα ερωτήματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των βελγικών αρχών για την εμπλοκή -ιδιαίτερα- της Εύας Καϊλή στην υπόθεση Qatargate. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου στις Βρυξέλλες, στις 22 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά, ιδιαίτερα για τη στάση των Βέλγων δικαστών απέναντί της, όπως και η υπερασπιστική γραμμή που η ίδια και οι δικηγόροι της, θα ακολουθήσουν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ στις Βρυξέλλες Έφη Κουτσοκώστα, η Εύα Καϊλή αναμένεται να επιβεβαιώσει τη στάση διαχωρισμού της από τους υπόλοιπους κρατούμενους και ιδιαίτερα από τον σύζυγό της Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο οποίος φέρεται να έχει δηλώσει στους δικαστές ότι η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της ευρωβουλής, δεν γνώριζε το παραμικρό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Εύα Καϊλή, κατά την προσαγωγή της, ανακρινόταν για τουλάχιστον πέντε ώρες από τις βελγικές αρχές. Η κυρία Καϊλή φέρεται να βρισκόταν σε καθεστώς σύγχυσης και σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Ωστόσο, δεν επικαλέστηκε ούτε σε μία στιγμή τη βουλευτική της ασυλία, γεγονός που μπορεί να μετρήσει στην εικόνα που διαμορφώνουν οι δικαστές. Το μεγάλο «αγκάθι» στην υπερασπιστική γραμμή που προτίθεται να ακολουθήσει η Εύα Καϊλή, είναι η κατάθεση που φέρεται να έχει κάνει στις βελγικές αρχές, ότι είχε δει και κατά το παρελθόν βαλίτσες με χρήματα στο σπίτι της, καθώς και ότι δεν ανέφερε αμέσως στις αρχές την ύπαρξη των χρημάτων, αλλά ζήτησε από τον πατέρα της να τα πάρει από το σπίτι.

Αυξημένο ενδιαφέρον αποκτούν οι πρόσφατες επενδυτικές κινήσεις του ζεύγους Εύας Καϊλή - Φραντζέσκο Τζιόρτζι μετά την ομολογία του τελευταίου ότι εμπλέκεται στη διαβόητη πλέον υπόθεση Qatarqate.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προ 9 μηνών απόκτηση από το ζευγάρι ενός εξαιρετικά προνομιούχου αγροτεμαχίου 9 στρεμμάτων στην Πάρο -σε πλαγιά της θέσης Βουνάλια στην περιοχή του Κώστου, με υπέροχη, πανοραμική θέα προς τον κάμπο, το Υστέρνι και τη θάλασσα, με το νησί της Νάξου να φαίνεται στο βάθος- ευλόγως παραπέμπει σε υποψίες ότι αγοράστηκε με χρήματα -300.000 ευρώ- που προήλθαν από μη νόμιμες δραστηριότητες.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πρόσφατη σύσταση real estate εταιρείας από Καϊλή και Τζιόρτζι αλλά και το ταξίδι τους, κατά πληροφορίες, στην Πάρο το καλοκαίρι, με σκοπό την ανάπτυξη του εν λόγω ακινήτου για την εμπορική του εκμετάλλευση, εγείρουν ερωτηματικά που έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών.

Διεφθαρμένη «αρχμαζορέτα» και «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων», χαρακτήρισε σε ανάρτησή του την Εύα Καϊλή ο διάσημος Αμερικανός οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί, χρησιμοποιώντας μάλιστα emojis για να δείξει την «αηδία» που προφανώς αισθάνεται για την υπόθεση του Qatargate.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Ρουμπινί έγραψε: «Αυτή η διεφθαρμένη αρχιμαζορέτα, "βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων", λάμβανε τις δωροδοκίες της σε μετρητά -δολάρια και ευρώ- και όχι σε άχρηστα κρυπτονομίσματα. Η απόλυτη υποκρισία!».

That corrupt cheerleader-in-chief “Queen of Crypto” was having her bribes paid in fiat cash - dollars and euros - rather than in crappy Shitcoins! Ultimate hypocrisy!



