Κηρύχθηκε «περαιωμένη», μετά και την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η πενθήμερη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, επί του κρατικού προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2025, της οποίας θα ακολουθήσει ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Όπως είπε ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας, τις πέντε αυτές ημέρες (11-15 Δεκεμβρίου 2024) «μίλησαν, εκτός από τους 9 γενικούς εισηγητές και τους 14 ειδικούς εισηγητές, 9 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, και 179 συνάδελφοι δηλαδή σύνολο 211 βουλευτές. Όσοι, τελικώς, ζήτησαν και πήραν το λόγο. Επίσης μίλησαν 22 υπουργοί, 3 αναπληρωτές υπουργοί και 4 υφυπουργοί, δηλαδή 29 μέλη της κυβέρνησης, καθώς και οι 9 πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων».

Όπως παρατήρησε ο κ. Τασούλας οι πέντε συνεδριάσεις διήρκεσαν περίπου 68 ώρες, ενώ υπενθύμισε ότι «τα τελευταία δύο χρόνια, που είχαμε από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια πενθήμερες συζητήσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού, η διάρκεια των συνεδριάσεων ήταν 60 και 66 ώρες αντιστοίχως. Στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2025 δεν έγινε καμία σύντμηση χρόνου και όλοι μίλησαν με ανοχή χρόνου. Επίσης έλαβαν το λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι όσες φορές τον ζήτησαν, πολύ δε περισσότερο από το προβλεπόμενο χρόνο» είπε ο κ. Τασούλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

