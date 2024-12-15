Υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό ο ανεξάρτητος βουλευτής Γ. Ασπιώτης

Σε γραπτή δήλωση, σύμφωνα με την οποία υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό του 2025, και στηρίζει «σταθερή, βιώσιμη και ισχυρή εθνική κυβέρνηση, προχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, Γεώργιος Ασπιώτης,

«Υπερψηφίζω τον Προϋπολογισμό του 2025 υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ακόμα περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, στήριξης του κράτους κοινωνικής πρόνοιας, εισοδηματικής ενίσχυσης των μη προνομιούχων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, στήριξης του εθνικού μας πληθυσμού» ανέφερε ο κ. Ασπιώτης και πρόσθεσε: «Σε μία περίοδο που ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποσταθεροποιούνται και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι καταιγιστικές και υποκρύπτουν στο πεδίο σοβαρούς κινδύνους για τα γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας, την εθνική μας κυριαρχία και τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, στηρίζω σταθερή, βιώσιμη και ισχυρή εθνική κυβέρνηση».

Ο κ. Ασπιώτης είναι ο δεύτερος ανεξάρτητος βουλευτής, που εξελέγη αρχικώς με το κόμμα «Σπαρτιάτες», μετά τον βουλευτή Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών, Χαράλαμπο Κατσιβαρδά, που δηλώνει ότι θα ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό 2025.

