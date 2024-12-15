Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της δέσμης μέτρων από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις τράπεζες στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025 από την Ολομέλεια της Βουλής, προκλήθηκε ένταση με φωνές από την πλευρά των εδράνων των κομμάτων της Αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα από την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως ήταν φυσικό, κάτι τέτοιο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος σχολίασε με μια επική ατάκα:

«Μη διακόπτετε, θα ανακοινώσει κι άλλα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.