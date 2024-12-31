Πρωτοχρονιά- Σακελλαροπούλου: Η ενδυνάμωση της Δημοκρατίας, το μεγάλο στοίχημα

«Το 2024 ήταν μια χρονιά με υψηλό συμβολισμό για τη χώρα μας, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας», είπε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έκανε αρχικά έναν απολογισμό του 2024, αναφέροντας ότι ήταν μία χρονιά υψηλού συμβολισμού λόγω της συμπλήρωσης μισού αιώνα αποκατάστασης του πολιτεύματος.

Στη συνέχεια, σημείωσε πως «καθώς ο κόσμος μας γίνεται πλέον όλο και πιο περίπλοκος απέναντι στην πολιτική αστάθεια και τις πολεμικές συγκρούσεις, η πατρίδα μας συνιστά πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή».

«Το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας είναι η ποιότητα της δημοκρατίας και η ενδυνάμωσή της, σε πείσμα εκείνων που την υποτιμούν και την αμφισβητούν στον πυρήνα της. Κοινός παρονομαστής μας, αξιακός και θεσμικός, πρέπει να είναι οι βασικές και αξεπέραστες αρχές του πολιτισμού μας, η ελευθερία, η ισότητα και η αλληλεγγύη».

Ολόκληρο το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ως εξής:

«Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Το 2024 ήταν μια χρονιά με υψηλό συμβολισμό για τη χώρα μας. Η επέτειος των 50 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στάθηκε αφορμή για αποτίμηση και αναστοχασμό. Τα σπουδαία κεκτημένα της Μεταπολίτευσης, η δημοκρατική και θεσμική ομαλότητα, η ευρωπαϊκή κατεύθυνση και η εδραιωμένη θέση της Ελλάδας ανάμεσα στα προηγμένα Κράτη αποτελούν τα πιο ισχυρά εφόδιά μας για το μέλλον. Η ελληνική και η ευρωπαϊκή μας ταυτότητα είναι αναπόσπαστες. Καθορίζουν τον πολιτειακό μας ορίζοντα, καθώς και τον τρόπο ζωής μας. Οι Έλληνες κατάφεραν πολλά, άντεξαν στις οξείες και αλλεπάλληλες κρίσεις και διατήρησαν ακλόνητη την πίστη τους στις θεμελιώδεις αξίες της κοινωνικής και πολιτικής μας συνύπαρξης. Σε καιρούς ταραγμένους και αβέβαιους, με την πολιτική αστάθεια να επικρατεί στην καρδιά της Ευρώπης και τις πολεμικές συγκρούσεις να συνεχίζονται στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η πατρίδα μας συνιστά πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Επιδεικνύοντας σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και προσήλωση στον διάλογο, δίχως να υποχωρεί σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, απέναντι σε κάθε λογής αναθεωρητισμό.

Ο κόσμος μας γίνεται πλέον όλο και πιο περίπλοκος, κρύβει μεγάλες διακινδυνεύσεις και μεταβολές για τις σύγχρονες δημοκρατίες, ακόμη και τις πιο αναπτυγμένες. Οι προκλήσεις είναι πολλαπλές και υπαρξιακές. Υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και απαιτούν διαρκή εγρήγορση και συνέργειες στο εξωτερικό, μείζονες συναινέσεις και στοχευμένες δημόσιες πολιτικές στο εσωτερικό. Για την ανάσχεση των καταστροφικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, τη διασφάλιση της πολύτιμης ενεργειακής επάρκειας, την επωφελή και ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, την ανατροπή των δυσοίωνων δημογραφικών προβλέψεων, την τολμηρή μεταρρύθμιση του Κράτους προς όφελος των πολλών, ιδίως των ευάλωτων συμπολιτών μας. Κανείς δεν πρέπει να μένει στο περιθώριο, κανείς δεν πρέπει να νιώθει αόρατος και αποκλεισμένος. Το βάθος και η ανθεκτικότητα της δημοκρατίας βρίσκονται στην εμπιστοσύνη στην Πολιτεία, στην εκπλήρωση των προσδοκιών μας από αυτήν, στο δυνατό, καθολικό συναίσθημα του ανήκειν σε μια ανοικτή και δίκαιη κοινωνία.

Κοινός παρονομαστής μας, αξιακός και θεσμικός, πρέπει να είναι οι βασικές και αξεπέραστες αρχές του πολιτισμού μας, η ελευθερία, η ισότητα και η αλληλεγγύη. Η πολιτική πράξη προϋποθέτει την αδιάλειπτη επαφή με την κοινωνία και τις ανάγκες της. Τη σύνθεση του γενικού και του εθνικού συμφέροντος, μακριά από μικροπολιτικές και συγκυριακές σκοπιμότητες. Την επίτευξη της εύλογης ισορροπίας ανάμεσα στα ατομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας ως μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας είναι η ποιότητα της δημοκρατίας και η ενδυνάμωσή της, σε πείσμα εκείνων που την υποτιμούν και την αμφισβητούν στον πυρήνα της. Στον καθένα μας αναλογεί το δικό του μερίδιο ευθύνης για την πρόοδο, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή, όχι μόνο για τις παρούσες, αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Η ενότητα και η σύμπνοια είναι αυτή που διαχρονικά δικαιώνει τους Έλληνες και την μακρά πορεία τους στην ιστορία.

Αγαπητοί μου συμπολίτες,

Εύχομαι το 2025 να φέρει σε όλες και όλους υγεία και ευτυχία».

Πηγή: skai.gr

