Μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης για το 2025 θέλησε να εκπέμψει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρωτοχρονιάτικη δήλωσή του για το 2025.

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού:

«Αποχαιρετούμε το ταραγμένο 2024 εν μέσω σοβαρών γεωπολιτικών κλυδωνισμών στη γειτονιά μας και στον κόσμο. Υποδεχόμαστε, όμως, το 2025 με την αυτοπεποίθηση μιας χώρας που, παρά τα εμπόδια, κρατά το τιμόνι της στραμμένο στην πρόοδο, δυναμώνοντας την άμυνα και την οικονομία της και προσπαθώντας, μέρα με την ημέρα, να κάνει καλύτερη τη ζωή όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Ήταν πολλά όσα κατακτήσαμε μαζί μέσα σε δώδεκα μήνες. Ύστερα από χρόνια αυξήθηκαν μισθοί και συντάξεις, οι φόροι και η ανεργία συνέχισαν να μειώνονται, ενώ είδαμε αλλαγές και έργα που κάποιοι πίστευαν ότι δεν γίνονται: από την επιστολική ψήφο ή τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μέχρι τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και, βέβαια, το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Μεγάλες αλλαγές, όμως, που ήδη αποτελούν πραγματικότητα.

Το 2024 είχε, ασφαλώς, και προβλήματα. Τη χώρα μας, όπως και άλλες, τη χτύπησε η κλιματική κρίση. Όπως και στην εσωτερική σκηνή δεν έλειψαν οι αστοχίες. Όμως, το ξαναλέω: σε έναν ασταθή πλανήτη η Ελλάδα μένει σταθερή και σ’ ένα περιβάλλον καθήλωσης, εκείνη προχωρεί. Έτσι, στην αυγή του 2025, αντικρίζουμε με ρεαλισμό τις δυσκολίες, ώστε, με σχέδιο και δουλειά, να τις κάνουμε νέες ευκαιρίες.

Από αύριο, άλλωστε, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα δουν βελτιωμένες αποδοχές και μειωμένες τις εισφορές τους. Οι επαγγελματίες θα ελαφρυνθούν από το τέλος επιτηδεύματος, ενώ ξεκινά και το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Από τη νέα χρονιά, επίσης, μηδενίζονται ή μειώνονται πολλές τραπεζικές επιβαρύνσεις. Τον Απρίλιο αυξάνονται και πάλι ο βασικός μισθός και οι αμοιβές στο Δημόσιο, για να ακολουθήσει η νέα στήριξη των Ενστόλων μας.

Το ημερολόγιο θέλει, τέλος, την Ελλάδα να προχωρά γρήγορα στην αναβάθμιση όλων των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, με νέα σχολεία, με ψηφιακούς πίνακες διδασκαλίας στις τάξεις και με πολλά ηλεκτρικά λεωφορεία στις πόλεις. Ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που θα παραλαμβάνει την πρώτη του φρεγάτα Belh@rra, δίπλα στα μαχητικά Rafale και τα πολλά αναβαθμισμένα F-16.

Μία χώρα που δίνει σημασία στα μεγάλα ζητήματα, αλλά και σε όσα φαίνονται ίσως μικρά, όμως κρύβουν μεγάλους κινδύνους: από τη βαριά εγκληματικότητα μέχρι τη νεανική παραβατικότητα και τα γήπεδα χωρίς βία και από τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τους ενήλικες μέχρι μέτρα προστασίας από την ψηφιακή εξάρτηση των παιδιών και την αλόγιστη χρήση του κινητού τηλεφώνου.

Αφήνουμε πίσω, λοιπόν, τις φουρτούνες και τη μιζέρια του χθες. Νιώθω, βέβαια, πως καμία πρόοδο δεν πρέπει ποτέ να τη θεωρούμε αρκετή. Όμως αυτή είναι πλέον ορατή, πολύ περισσότερο αν σκεφτούμε τον δρόμο που διανύσαμε έως τώρα, κάτι που μας δίνει νέα αυτοπεποίθηση ώστε ενωμένοι να κάνουμε τις ελπίδες βεβαιότητες, τα βήματα της πατρίδας να τα κάνουμε άλματα, από το σήμερα που ζούμε στο αύριο που θέλουμε.

Καλή χρονιά σε όλες και σε όλους, με υγεία και πολλά χαμόγελα. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

