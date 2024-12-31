Τον κεντρικό στόχο του για δημιουργία ενός περιβάλλοντος κοινωνικής ασφάλειας με ελπίδα και προοπτική για το σύνολο του ελληνικού λαού, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη:

«Αφήνουμε πίσω μας ένα σημαντικό ορόσημο, τη συμπλήρωση μισού αιώνα μεταπολίτευσης, γι' αυτό οφείλουμε με αυτοκριτική, διορατικότητα και σχέδιο να ανοίξουμε ως κοινωνία το βήμα μας για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Έχουμε ακόμη να πετύχουμε πολλά ώστε η κοινωνία μας να γίνει πιο δίκαιη, η Δημοκρατία μας πιο ποιοτική και η πατρίδα μας πιο ανθεκτική. Ο ελληνικός λαός απαιτεί περισσότερη αξιοκρατία, διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Γι' αυτό οφείλουμε να έχουμε πυξίδα μας στόχους, που ενισχύουν τη διάκριση των εξουσιών, που βάζουν στο επίκεντρο την ισχυρή δημόσια υγεία και την ισχυρή δημόσια παιδεία.

Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον κοινωνικής ασφάλειας για τον εργαζόμενο, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και βεβαίως τη νέα γενιά. Με μια οικονομία πιο παραγωγική, που τα οφέλη της θα κατανέμονται δίκαια.

Μόνο έτσι θα μειωθούν πραγματικά και αποφασιστικά οι ανισότητες, που σήμερα διευρύνονται, δίνοντας ελπίδα και προοπτική στο σύνολο του ελληνικού λαού.

Δεν πρέπει, όμως, από την άλλη να ξεχνάμε ότι ζούμε σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Με πολέμους να συνεχίζονται στην ευρύτερη γειτονιά μας και με τη διεθνή κοινότητα αδύναμη να επιβάλλει τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Γι' αυτό η αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας και η προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι για εμάς προτεραιότητα.

Εύχομαι ο καινούριος χρόνος που θα ανατείλει, να φωτίσει τον δρόμο της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Να είναι μια καλύτερη χρονιά, με λιγότερη μοναξιά αλλά με περισσότερη αγάπη και ανθρωπιά για όλους και ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία!»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

