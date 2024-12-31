Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα έστειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Εύχομαι από καρδιάς το 2025 να φέρει σε όλη την ελληνική κοινωνία μόνο φωτεινές και καλύτερες μέρες. Για να έχουν όλες οι οικογένειες και όλα τα παιδιά τα αυτονόητα: Ένα ζεστό σπίτι, ένα κανονικό τραπέζι, φάρμακα, γιατρό, δάσκαλο ή δασκάλα. Και να έχουν μια ισχυρή πολιτεία, η οποία να εξασφαλίζει καλούς μισθούς, αξιοπρεπές εισόδημα αλλά και αξιοπρεπείς συντάξεις.

Αλλά και μια Ευρώπη της προόδου, της δημοκρατίας, που πρώτα απ’ όλα θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα της ειρήνης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αγωνίζεται για έναν δίκαιο κόσμο.

Χρειάζεται όμως να συμμετέχουμε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Και να μπορέσουμε με αλληλεγγύη και συμμετοχή να πετύχουμε τον στόχο για μια καλύτερη κοινωνία.

Εύχομαι από καρδιάς να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά. Αυτό είναι πρόοδος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

