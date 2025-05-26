Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του κόμματος.

«Η κυβέρνηση επιχειρεί από Βατερλό να ονομάσει «παράθυρο ευκαιρίας» τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή άμυνα μιας χώρας που ως τώρα είχε παγωμένες ευρωπαϊκές σχέσεις και ως μέλος του ΝΑΤΟ απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, χρεώνεται τη βάρβαρη εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της», τόνισε ενδεικτικά.

Για την κατάσταση στη Γάζα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι το κόμμα τις επόμενες μέρες θα λάβει πρωτοβουλία προς το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και τη Σοσιαλιστική Διεθνή με ένα συνολικό πλαίσιο.

Αναφορικά με την αξιοκρατία στο δημόσιο: είπε ότι «ένα κόμμα έκανε βήματα μπροστά στη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία πρωταγωνιστεί στη ρουσφετολογία και την αναξιοκρατία, όταν είναι πρωταθλήτρια στις απευθείας αναθέσεις και η πλειοψηφία των τμηματαρχών και των γενικών διευθυντών είναι με τοποθέτηση. Μπορούμε να νομοθετήσουμε στη Βουλή πως θα γίνει αποτελεσματικότερη η αξιολόγηση ή και να βρούμε τρόπους να διευκολύνουμε τα Συμβούλια για όσους δημοσίους υπαλλήλους κρίνονται ανεπαρκείς. Όχι όμως να γίνει και αυτό το θέμα πεδίο στείρας αντιπαράθεσης, όπως έκανε η κυβέρνηση με την περιβόητη «πανεπιστημιακή αστυνομία». Αντί να προωθούν την αξιοκρατία, είναι πρωταγωνιστές της διαφθοράς όπως αποδεικνύεται με τον πανευρωπαϊκό διασυρμό της χώρας μας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τέλος ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης θα είναι ο Γραμματέας της Κ.Ο.Ε.Σ. ενόψει του συνεδρίου.

O Ιωάννης Βαρδακαστάνης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum -EDF). Από το 2010 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), εκπροσωπώντας την Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Ομάδα ΙΙΙ. Από το 2023 είναι Πρόεδρος του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή» (ECO), ένα από τα 6 εξειδικευμένα τμήματα της EOKE. Επιπρόσθετα, είναι μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ). Είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις Ευρωεκλογές του 2019 & του 2024.

Πηγή: skai.gr

