«Ντέρμπι» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Πλεύσης Ελευθερίας - Τι θα κάνουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με την προανακριτική

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το πολιτικό «πόκερ» έχει ξεκινήσει και τα συμπεράσματα είναι πολλά από τις δυο τελευταίες δημοσκοπήσεις της Metron Analysis και της Opinion Poll για το MEGA και το ACTION 24 αντίστοιχα. Κατ΄αρχάς οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς παρακολουθούν ανήμπορες την επέλαση της Νέα Δημοκρατίας η οποία μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων από τον πρωθυπουργό για τους μικροσυνταξιούχους και τους διαμένοντες στο ενοίκιο παρουσιάζει σταθερή άνοδο. Διευρύνει τη διαφορά από την κατακερματισμένη αντιπολίτευση και δεν έχει αντίπαλο. Το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2016 βρίσκεται στην πρώτη θέση είτε σε εκλογές είτε δημοσκοπικά και αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί μεταπολιτευτικά.

Για τη δεύτερη θέση, σύμφωνα με την Merton Analysis, φαίνεται να είναι σε εξέλιξη ένα ντέρμπι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Πλεύσης Ελευθερίας. Και στις δυο μετρήσεις υπάρχει το εξής κοινό στοιχείο: Το ΠΑΣΟΚ αρχίζει να «τσιμπάει» μερικές μονάδες προς τα πάνω την ώρα που η Πλεύση Ελευθερίας παρουσιάζει μια μικρή πτωτική τάση. Τα ερωτήματα για το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι πολλά. Έπιασε δημοσκοπικό ταβάνι; Η υπερκινητικότητα που παρουσιάζει στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές της Βουλής ειδικά για το θέμα των Τεμπών δεν είναι πλέον αρκετή για να τη διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα; Η αλήθεια είναι πως η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας είχε υποσχεθεί την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος. Ενδεχομένως πλέον το κοινό της να περιμένει κάτι παραπάνω.

Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να «επαναπατρίζει» κάποιους ψηφοφόρους με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσπαθεί να εκπέμψει ένα μήνυμα «ασφάλειας της ψήφου». Περαιτέρω κινητικότητα δεν φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των άλλων κομμάτων της κεντροαριστεράς αφού ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Αριστερά παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης. Αυτή η δημοσκοπική «ανάσα» που παίρνει ο Νίκος Ανδρουλάκης του κάνει ευκολότερη τη ζωή στο εσωτερικό του και δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση στη Χαριλάου Τρικούπη. Εκτιμούν πως η ανάκτηση της δεύτερης θέσης είναι πλέον θέμα χρόνου.

Σταθερά κοντά στο 3% παραμένουν ΜέΡΑ25 και Κίνημα Δημοκρατίας.

Είναι σαφές πως και η τραγωδία των Τεμπών επηρεάζει την κοινή γνώμη και τις μετρήσεις των εταιριών. Στην Κουμουνδούρου φαίνεται, μετά από όσα δήλωσε χθες αργά το βράδυ ο Σωκράτης Φάμελλος στο ACTION 24, πως η πρόταση που θα συντάξουν για την προανακριτική επιτροπή θα περιέχει τελικά τον πρωθυπουργό. Η Νέα Αριστερά, με την οποία σχεδιάζουν να συμπορευτούν στο συγκεκριμένο θέμα, εμφανίζεται πιο επιφυλακτική. Αυτή την εικόνα έδωσε ο Αλέξης Χαρίτσης στο ίδιο κανάλι σε συνέντευξη που παραχώρησε. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο θα ενταθούν τις επόμενες ώρες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βρει διέξοδο από τις «χαμηλές πτήσεις» με τους επιτελείς να περιμένουν το συνέδριο προκειμένου να κάνουν ένα «restart». Όχι πως θα είναι μια εύκολη διαδικασία. Ακόμα και η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό δεν είναι αρκετή για να αλλάξει τα δεδομένα.

Δυο χρόνια πριν τις εκλογές το τοπίο μοιάζει ακόμα θολό. Οι μοναχικές πορείες των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν τους έχουν βγει, ωστόσο για το επόμενο χρονικό διάστημα δεν φαίνεται να επιλέγουν κάποια άλλη οδό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.