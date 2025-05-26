Σε υψηλούς τόνους κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη για τους ψευδείς ισχυρισμούς τους, περί δωροδοκίας πολιτικών προσώπων από τη φαρμακοβιομηχανία.

Ο κ. Γεωργιάδης, δεύτερος μηνυτής μετά τον Ανδρέα Λοβέρδο που άνοιξε τον κύκλο των μαρτύρων κατηγορίας, κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για τους «κουκουλοφόρους» που πριν επτά χρόνια με ισχυρισμούς που αποδείχθηκαν ανυπόστατοι, έφεραν τον ίδιο και άλλα εννέα πολιτικά πρόσωπα αντιμέτωπους με τη «σκευωρία Novartis».

Χαρακτηρίζοντας «συγκλονιστική συκοφαντία» όσα είχαν ισχυριστεί οι "Μάξιμος Σαράφης" και "Αικατερίνη Κελέση", ο υπουργός απέδωσε άμεσο δόλο για τις πράξεις των κατηγορουμένων. Όπως τόνισε, στόχος τους ήταν να λάβουν αμοιβή από τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν προστασία από την ελληνική κυβέρνηση ώστε να μην έχουν ποινική ευθύνη για τον «ρόλο των συκοφαντών» που δέχθηκαν να υπηρετήσουν για «να χτυπήσουν τους αντιπάλους της τότε κυβέρνησης με ίδιον όφελος».

Επισήμανε μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης, ότι οι Δεστεμπασίδης και Κελέση στην Αμερική έδωσαν στις Αρχές χρήσιμα στοιχεία για τον ρόλο και τις πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας, ενώ στην Ελλάδα κατέθεσαν «γεγονότα που θυμήθηκαν» τα οποία δεν είχαν επικαλεστεί πέραν του Ατλαντικού.

Για ακόμη μία φορά, ο υπουργός ζήτησε από τους δύο κατηγορούμενους να πουν ποιοι είναι εκείνοι που τους έβαλαν «να πουν αυτά τα ψεύδη» ενώ κατά τη διάρκεια ερωτήσεων που θέλησε να του υποβάλει ο Φλίστωρ Δεστεμπασίδης, ο κ. Γεωργιάδης του είπε πως αν ονοματίσει τους υπεύθυνους της σκευωρίας θα έχει άλλη αντιμετώπιση απέναντι του: «Πες ποιος σ' έβαλε. Πες το αντρίκια και καθάρισε το όνομα σου» προέτρεψε τον κατηγορούμενο.

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε από την πρόεδρο πότε γνώρισε τον τότε ισχυρό άνδρα του ελληνικού τμήματος της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή.

«Τον γνώρισα ως πρόεδρο του Συλλόγου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας την εποχή του PSI. Την ίδια σχέση που έχω με τον τωρινό πρόεδρο του ΣΦΕΕ είχα και με τον τότε πρόεδρο. Είμαι προσβάσιμος σε όλους, το κινητό μου το έχει όλη η αγορά. Η θητεία μου μέχρι σήμερα συνδέθηκε με την μεγαλύτερη μείωση φαρμακευτικής δαπάνης του ελληνικού κράτους. Σημειώστε ότι ο ΣΦΕΕ και προσωπικά ο κ. Φρουζής είχε εκδώσει δελτίο Τύπου τον Νοέμβριο του 2013 και ζητούσε την παραίτηση μου. Όταν διάβασα την κατηγορία που έλεγε ότι τον Σεπτέμβριο του 2013 πήρα από τον Φρουζή 2 εκατ. ευρώ ζήτησα να δω την τιμολόγηση και πραγματικά η Novartis είχε πάρει εμφανώς λιγότερα χρήματα σε σχέση με τις άλλες φαρμακευτικές. Ήταν 5η ή 6η εταιρία στην ικανοποίηση των αιτημάτων της» απάντησε ο κ. Γεωργιάδης.

Πρόεδρος: Τι ήταν το Harvard Project;

Μάρτυρας: Εσείς να μου πείτε. Μου ζήτησαν να κάνω έναν χαιρετισμό σε μια εκδήλωση. Πήγα, μίλησα, έφυγα. Μετά έμαθα ότι με κατηγορούν ότι έφαγα 250.000 ευρώ!

Για τον τρίτο πρώην προστατευόμενο μάρτυρα, που στην παρούσα δίκη είναι κατηγορούμενος για μία πράξη αλλά και μηνυτής, Νίκο Μανιαδάκη ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ήταν σύμβουλός του ως καθηγητής Δημόσιας Υγείας και συμπλήρωσε πως αρχικά είχε στραφεί και εναντίον του αλλά «όταν είπε πως εκβιάστηκε για να καταθέσει, δεν τον κυνήγησα δικαστικά».

Στις ερωτήσεις που υπέβαλε ο Φ.Δεστεμπασίδης ζήτησε τη θέση του μάρτυρα για τον θεσμό των προστατευόμενων μαρτύρων και τη γνώμη του αν πλήττεται από την δίκη

Γεωργιάδης: Ο θεσμός μπορεί να είναι πολύ καλός αρκεί να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Θα πρέπει ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος να ελέγχεται και να ξέρει ότι θα τιμωρηθεί αυστηρά. Να ξέρει ότι αν πει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι δεν θα φεύγει ατιμώρητος.

Κατηγορούμενος: Η υπόθεση Novartis ήταν σκάνδαλο γιατρών;

Γεωργιάδης: Φαίνεται πως κάποιοι γιατροί έχουν εμπλακεί.

Κατηγορούμενος: Γιατί δεν έχουμε δικαστική απόφαση ακόμα; Εγώ έδωσα στοιχεία για 4.000 γιατρούς…

Γεωργιάδης: Γιατί στρέψατε εσείς την έρευνα σε πολιτικά πρόσωπα.

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε κατά την εξέταση του υπουργού από τον συνήγορο υπεράσπισης της Μαρίας Μαρεγγέλη, Κωνσταντίνο Δούκα. Μάλιστα ο συνήγορος υπεράσπισηςκινήθηκε και κατά του κ. Γεωργιάδη και χρειάστηκε η επέμβαση της φρουράς του υπουργού για να αποσοβηθεί η ένταση.

Ο συνήγορος εξοργίστηκε από τη φράση του, επίσης φορτισμένου, μάρτυρα «να ντρέπεσαι για αυτό που σε έκανε η μάνα σου» και απειλήθηκε σοβαρό επεισόδιο, με τον συνήγορο να κινείται προς το μέρος τού μάρτυρα και να πετά τα μικρόφωνα ηχογράφησης, ζητώντας από τον κ. Γεωργιάδη να ανακαλέσει. Στην σκηνή παρενέβη η φρουρά του υπουργού ενώ το δικαστήριο διέκοψε για λίγο τη συνεδρίαση. Η κατάσταση εξομαλύνθηκε με τον υπουργό να ζητά συγγνώμη και τον συνήγορο να την αποδέχεται.

