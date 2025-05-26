Βουλή: Στην ολομέλεια την Τρίτη ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Στην ολομέλεια εισάγεται την Τρίτη, για συζήτηση και ψήφιση, ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία ολοκλήρωσε την επεξεργασία του σχεδίου νόμου, νωρίτερα σήμερα, υπέρ των τιθέμενων διατάξεων τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, επιφυλάχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά και τη "Νίκη", που δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.

Κλείνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου, στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεδωρικάκος, αναφέρθηκε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και όσα πρέπει να γίνουν για την αναστροφή της κατάστασης. "Ναι μεν οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια αλλά συνεχίζουν να είναι, ως ποσοστό του ΑΕΠ, πολύ κάτω από τις εισαγωγές και το σχετικό έλλειμμα βρίσκεται στα επίπεδα που ήταν όταν η Ελλάδα μπήκε στην ευρωζώνη. Συνεπώς, κάθε σοβαρός άνθρωπος που θέλει να μιλάει για το μέλλον της χώρας, θα πρέπει να συμφωνεί ότι πρέπει να αποτελέσει κοινό στόχο η μείωση αυτού του ελλείμματος, προτού ξαναβρεθούμε μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις", είπε ο υπουργός και ανέφερε ότι η στρατηγική για έναν παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, έχει βασικό χαρακτηριστικό την ενίσχυση της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας και την ένταξη των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στο οικονομικό γίγνεσθαι, προκειμένου να υπάρξουν μεγαλύτερες δυνατότητες εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων, για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Γι αυτό και τομέας της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί τεράστια εθνική πρόκληση, σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος και υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υλοποιείται ένα τεράστιο αναπτυξιακό πρόγραμμα, με πόρους και από το ΤΑΑ και από το ΕΣΠΑ και από τα ΠΕΠ, από το ΠΔΕ και τον αναπτυξιακό νόμο, συνολικού ύψους 60 δισ. ευρώ.

Ο τουρισμός αποτελεί μια πολύ σημαντική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας που αποφέρει πάνω από 20 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, έχει πολλές χιλιάδες εργαζόμενους, είναι ενταγμένος σε δύο από τα δώδεκα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, θέλουμε να συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να πορευόμαστε με έναν αναπτυξιακό νόμο που θα δίνει το 80% των επιχορηγήσεων του στον τουρισμό, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός ενημέρωσε τα μέλη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι αμέσως μόλις ψηφιστεί ο νόμος θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις τριών αναπτυξιακών καθεστώτων: του ειδικού καθεστώτος που αφορά στις παραμεθόριες περιοχές και τις ευάλωτε περιοχές, την μεταποίηση και το καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων. Το δε φθινόπωρο, το βάρος θα πέσει στην εξωστρέφεια, τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική επιχειρηματικότητα και "εκεί η στόχευση θα είναι πολύ περισσότερο στις μικρότερες επιχειρήσεις, ακόμα και σε μεμονωμένους επαγγελματίες, γιατί στο κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η βούληση είναι να αναβιώσουν και μορφές οικονομίας που μπορούν απλά και χωρίς μεγάλες επενδύσεις, να συγκρατήσουν ανθρώπους στην επαρχία, ιδίως στα χωριά". Σε σχέση με το καθεστώς ενίσχυσης για τις παραμεθόριες, ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι αφορά το σύνολο κάθε νομού που συνορεύει με άλλη χώρα, και δεν αφορά μόνο τις περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα. Στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης θα ενταχθούν και οι νομοί των οποίων το ετήσιο κατά κεφαλή εισόδημα είναι κάτω από το 70% του μέσου ετήσιου κατά κεφαλή ΑΕΠ, με στόχο την μείωση των κοινωνικών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Πολλοί σημαντικοί τομείς της οικονομίας- μεταποίηση και βιομηχανία- έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν από αυτά τα καθεστώτα, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας όμως ότι καθήκον της πολιτείας είναι και η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στην οποία "πρέπει να δοθούν περισσότερα εργαλεία και στήριξη και καθοδήγηση, για το που πρέπει να στρέψουν τις δραστηριότητές τους".

Ως προς το χρόνο της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, ο υπουργός είπε ότι τα χρονικά όρια και οι διαδικασίες που τίθενται είναι σαφείς και δεσμευτικές. "Ο ιδιωτικός τομέας θα μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης, οι μεικτές επιτροπές αξιολόγησης θα απαρτίζονται από στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και από στελέχη του ιδιωτικού τομέα που θα έχουν πιστοποίηση, και θα μετέχουν και οι τράπεζες, αφού για να μπορέσει κάποιος να αξιολογηθεί, θα πρέπει είτε να δείξει είτε ότι έχει ο ίδιος το ποσό, για να κάνει την επένδυση που λέει, ή να έχει προέγκριση δανείου", είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης είπε ότι οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αποτυπώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της αναπτυξιακής πολιτικής, για βιώσιμη ανάπτυξη, για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, για την ενίσχυση της ανάπτυξης στην περιφέρεια, για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, με μείωση του εμπορικού ισοζυγιου, για τη στήριξη της βιομηχανίας και του αγροτικού πρωτογενούς τομέα. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι το σχέδιο νόμου ενισχύει την αξιοκρατία, επεκτείνει την πρόσβαση σε άμεσες επιχορηγήσεις, και για τις μεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία, μειώνει τους χρόνους για τους απαιτούμενους ελέγχους. Σημαντικές χαρακτήρισε και τις πρόνοιες για την ενίσχυση των παραμεθόριων περιοχών, τα κίνητρα για την ανάπτυξη της νησιωτικής χώρας και την συμμετοχή των περιοχών που υπόκεινται σε απολιγντοποίηση, στο ειδικό καθεστώς των ρυθμίσεων.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις γιατί ο νόμος του 2022, είναι ο πρώτος αναπτυξιακός νόμος, από τον οποίο δεν έχει εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ, εδώ και τρία χρόνια, και γιατί από τα δεκατρία καθεστώτα ενίσχυσης που προέβλεπε, ενεγοποιήθηκαν μόνο τα τέσσερα καθεστώτα. Είπε επίσης ότι απαντήσεις πρέπει να υπάρξουν και για το που κατέληξαν οι πόροι του ΤΑΑ, διότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, λιμνάζουν σε βάρος της ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον υπουργό Ανάπτυξης να απαντήσει αν το υπουργείο έχει μελετήσει τρόπους για τη στήριξη και των ενίσχυση τω εξαγωγών εάν θα επιβληθούν υψηλοί δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

"Είχαμε ασκήσει κριτική στο νόμο του 2022 και, δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε", ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης και επικαλέστηκε επισημάνσεις των φορέων για το νέο αναπτυξιακό νόμο, σύμφωνα με τις οποίες το νομοσχέδιο δίνει μεγάλη βαρύτητα σε μεγάλες επιχειρήσεις. "Οι προϋποθέσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια των επιχειρήσεων δεν αρκούν γιατί απαιτεί το 50%. Είναι θετικό ότι οι επιχορηγήσεις αυτές είναι σε φορολογική απαλλαγή αλλά είναι πολύ αρνητικό ότι οι ατομικές επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμες εκτός από τον τομέα της αγροδιατροφής. Και εκεί, κύριε υπουργέ, το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας είναι τα 200.000 ευρώ. Είναι, νομίζω, αίτημα να αυξηθεί τουλάχιστον στα 300.000 ευρώ", είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις και εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων.

Το νομοσχέδιο υπηρεί ένα ακραία ταξικό και άδικο μοντέλο ανάπτυξης, είπε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Αφροδίτη Κτενά και εκτίμησε ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος έχει στόχο τα δισεκατομμύρια του «ReArm Europe». Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, είπε επίσης η βουλευτής του ΚΚΕ, "θα έχουμε πιο γρήγορες διαδικασίες για την έγκριση και την εκταμίευση των επιχορηγήσεων προς τις μεγάλες επιχειρήσεις με παράκαμψη των υπηρεσιών του δημοσίου και με υπερεξουσίες στον Υπουργό, όταν κάπου σκαλώσει μια επένδυση. Το σχέδιο νόμου στοχεύει σε εγγυημένα κέρδη και ελαχιστοποίηση του ρίσκου για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι κοινωνικά ευαίσθητες υσιαστικά παραδίδονται σε επιχειρηματικά συμφέροντα".

"Τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία δεν βρίσκονται στο υπουργείο Ανάπτυξης, που έχει πια υποβιβαστεί εάν όχι απαξιωθεί, αλλά στο υπουργείο Οικονομικών¨, σχολίασε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος και πρόσθεσε ότι τα χρήματα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, "λιμνάζουν" και μολονότι οι εισροές από την Ε.Ε. είναι υψηλές, οι εκροές προς την πραγματική οικονομία είναι ελάχιστες. Το υπουργείο Οικονομικών, είπε ο κ. Βιλιάρδος, έχει κίνητρο να μην διαθέτει τα χρήματα αυτά, καθώς "σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, τα αδιάθετα χρήματα του RRF υπολογίζονται παραδόξως στα υπερπλεονάσματα του Προϋπολογισμού". Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης σημείωσε ότι με το 1 δισ. ευρώ του νέου αναπτυξιακού νόμου, που θα διατεθεί για τα επόμενα δύο χρόνια, "είναι εντελώς αδύνατο να επιτευχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση, ούτε φυσικά η στήριξη των Παραμεθόριων Περιοχών και της Περιφέρειας"

"Τρία χρόνια μετά, φέρνετε, εδώ, ένα νομοθέτημα, με το οποίο τροποποιούνται, από τα περίπου 130 άρθρα του νόμου του 2022, τα 85 άρθρα. Καταργούνται 10 άρθρα και μόλις 35 δεν αλλάζουν. Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε από αυτό για τον Αναπτυξιακό Νόμο του 2022; Ό,τι μάλλον κάτι δεν πήγε καλά¨, σχολίασε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Η βουλευτής ανέφερε επίσης ότι "η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης είναι η απόλυτη ομολογία αποτυχίας των πολιτικών της κυβέρνησης περί δήθεν αναπροσαρμογής του παραγωγικού μοντέλου των λιγνιτικών περιοχών, στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης".

Σκοπιμότητες του ελέγχου της κατανομής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων από το πρωθυπουργικό γραφείο, κατήγγειλε ο ειδικός αγορητής της "Νίκης" Νίκος Βρεττός και σημείωσε ότι τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να κατανέμονται στις μικρές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι οι μόνες που ουσιαστικά, σταθερά και μακροχρόνια συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας, στον αγροτικό τομέα, και να κατανέμονται με τρόπο που να αποτρέπεται η δημογραφική κατάρρευση, να μειώνεται η ανεργία, να θωρακιστεί η εθνική κυριαρχία και να αναστραφεί η ερημοποίηση της Θράκης.

"Αν πραγματικά η κυβέρνηση πιστεύει ότι, με τις αλλαγές αυτές που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, θα μετασχηματίσει την οικονομία, φοβόμαστε ότι η λέξη «μετασχηματισμός» στην ορολογία της πρέπει να ορίζεται με πάρα πολύ επιφανειακό ή χαλαρό τρόπο", σχολίασε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας και συνέχισε: Εμείς δεν βλέπουμε ότι το νομοσχέδιο αυτό μπορεί να κάνει οτιδήποτε προς αυτή την κατεύθυνση. Στην καλύτερη περίπτωση διορθώνει κάποιες αδυναμίες του νόμου του 2022. Δεν υποστηρίζεται το νομοσχέδιο από αρκετά ριζοσπαστική σκέψη όσον αφορά την ανάπτυξη της Οικονομίας ούτως ώστε να συμβάλλει στο μετασχηματισμό της Οικονομίας".

"Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους μικρομεσαίους να δραστηριοποιηθούν και να δουν ότι το δημόσιο ασχολείται μαζί τους, να δουν ότι τους δίνεται η ευκαιρία", είπε ο βουλευτής των "Σπαρτιατών" Ιωάννης Κόντης και αναφερόμενος στα καθεστώτα ενίσχυσης, υπογράμμισε ότι "χρειάζεται πιο μεγάλη, καλύτερη περιγραφή της ποιοτικής και οικονομικής συνεισφοράς της κάθε συνέργειας, για να εξασφαλίζεται πραγματικά προστιθέμενη αξία".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.