ΥΠΕΞ: Ολοκληρώθηκε με ασφάλεια ο επαναπατρισμός των Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ

Η επιχείρηση επαναπατρισμού 105 Ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους έγινε από την  Αίγυπτο, με αεροσκάφη C-130 και C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας

Ανακοίνωση σχετικά με τον επαναπατρισμό 105 Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους, από το Ισραήλ, εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και το Κάιρο και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα, ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, σήμερα, Τετάρτη 18 Ιουνίου, η επιχείρηση επαναπατρισμού 105 Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους, από το Ισραήλ.

Οι επαναπατρισθέντες μεταφέρθηκαν στην Αθήνα από το Sharm El Sheikh της Αιγύπτου, με αεροσκάφη C-130 και C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε επίσης και η επιστροφή πολιτών ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων, από την Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία.  

Το Υπουργείο Εξωτερικών, οι διπλωματικές και προξενικές Αρχές της Ελλάδας στην περιοχή παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής αρωγής.

