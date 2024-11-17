Πώς φτάσαμε στη διαγραφή Σαμαρά - Όλο το παρασκήνιο

Στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία προχώρησε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων του πρώην πρωθυπουργού στο «Βήμα της Κυριακής», που συνιστούσαν οξεία κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και δη στα εθνικά θέματα. Ο κ. Σαμαράς ζητούσε εμμέσως την αποπομπή του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, για παλαιότερη δήλωσή του σχετικά με τον ελληνοτουρκικό διάλογο, ενώ πρότεινε τον Κώστα Καραμανλή για Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά είχε διαφανεί ως μονόδρομος από το πρωί, ωστόσο η επίσημη απόφαση και ανακοίνωση καθυστέρησαν, καθώς ο πρωθυπουργός ήθελε να λάβει γνώση επί του συνολικού περιεχομένου της συνέντευξης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από νωρίς χθες το πρωί είχε γνώση το Μέγαρο Μαξίμου για τα βασικά σημεία της συνέντευξης και όσοι στενοί συνεργάτες ήταν με τον πρωθυπουργό για ζητήματα της κυβερνητικής πολιτικής, ομόφωνα χωρίς καμία εξαίρεση τού μετέφεραν ότι «αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο και δεν μπορεί να είναι ανεκτή η ευθεία αμφισβήτηση του συνόλου της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής».

Ο πρωθυπουργός αφού έλαβε γνώση επί του συνολικού περιεχομένου της συνέντευξης του Αντώνη Σαμαρά, τηλεφώνησε γύρω στις τέσσερις το απόγευμα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και ξεκίνησε η σύνταξη της σκληρής ανακοίνωσης για τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της δυόμιση χρόνια για να υλοποιήσει το κυβερνητικό της έργο και να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών και δεν ήταν δυνατό να επιτραπεί αυτή η εσωστρέφεια που καλλιεργούσαν αυτές οι παρεμβάσεις του κ. Σαμαρά.

Επιπλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου κατέφθαναν αιτήματα από πολλά γαλάζια στελέχη που μετέφεραν το μήνυμα «μην τον ανέχεστε άλλο».

Από το περιβάλλον του κ. Σαμαρά μετέφεραν ότι έχει το δικαίωμα να αναφέρεται και να αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν την πολιτική ζωή, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο πρώην πρωθυπουργός περίμενε την αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου μη αποκλείοντας το ενδεχόμενο της διαγραφής, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι ήταν το πιθανό σενάριο.

Το χρονικό της διαγραφής Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς τέθηκε εκτός Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» στην οποία άσκησε σφοδρή κριτική για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, θέτοντας στο στόχαστρο τόσο τον πρωθυπουργό όσο και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το διαζύγιο αποφασίστηκε καθώς το Μέγαρο Μαξίμου έκρινε ότι ο κ. Σαμαράς ξεπέρασε τα όρια, αμφισβητώντας ευθέως το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής.

Τη διαγραφή του κ. Σαμαρά ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι «ο κ. Σαμαράς, με τη σημερινή συνέντευξή του, θέτει εαυτόν, για δεύτερη φορά μετά το 1993, εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου, αυτό επεδίωξε. Αυτή τη φορά, όμως, η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει σταθερά την πορεία της, χωρίς τον κ. Σαμαρά. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τη σταθερότητα της πατρίδας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς».

Στην ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για ανοίκεια και προκλητική επίθεση του κ. Σαμαρά εναντίον του πρωθυπουργού και του κ. Γεραπετρίτη, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός εκτός της διαφωνίας που εξέφρασε στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, προέβη και στη διαστρέβλωση δηλώσεων.

Ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος επισημαίνει ότι αυτή τη φορά δεν πρόκειται για «απόψεις» στο πλαίσιο του ειδικού προνομίου που έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί να διατυπώνουν απόψεις, τονίζει ότι «η κοινωνία έχει αφήσει πίσω, εδώ και χρόνια, λογικές πολιτικής «καμαρίλας» και συμπεριφορές που διαπνέονται από το κομματικό «γινάτι».

Κόκκινες γραμμές που παραβιάστηκαν για τη ΝΔ ήταν επίσης τα αιχμηρά σχόλια του Αντώνη Σαμαρά για "χαριεντίσματα" του Πρωθυπουργού ως απάντηση σε μια πρόσφατη αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ανακοίνωση να αναφέρει «έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να ισχυριστεί ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας «χαριεντίζονταν» με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας».

Η διαδικασία της διαγραφής του κ. Σαμαρά από τη ΝΔ κινείται ήδη και αναμένεται να επισφραγιστεί με την επίσημη ανακοίνωση στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι πρώην Πρωθυπουργοί έχουν το ειδικό προνόμιο να διατυπώνουν κατά καιρούς τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για ζητήματα πολιτικής, αναφέρει στην ανακοίνωσή το ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Σαμαράς, στην τελευταία συνέντευξή του, ωστόσο, δεν διατύπωσε απόψεις. Αλλά εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του στο σύνολο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Επιπλέον, με τρόπο ανοίκειο και προκλητικό, υιοθέτησε ακραία ψεύδη, διαστρεβλώνοντας δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών οι οποίες έχουν διευκρινιστεί κατ’ επανάληψη και αναλυτικά.

Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να ισχυριστεί ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας «χαριεντίζονταν» με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας.

Τέλος, η άκαιρη συζήτηση στην οποία επέμεινε γύρω από την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας συνιστά προσβολή για το πρόσωπο και τον θεσμό του αρχηγού του κράτους.

Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να γίνουν ούτε ανεκτά, ούτε αποδεκτά. Η κοινωνία έχει αφήσει πίσω, εδώ και χρόνια, λογικές πολιτικής «καμαρίλας» και συμπεριφορές που διαπνέονται από το κομματικό «γινάτι».Όσοι, δε, οραματίζονται μία συρρικνωμένη ΝΔ στο μέτρο του 18%, ας αναλογιστούν ότι, με τη στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε μέχρι σήμερα τρεις εθνικές εκλογές με ποσοστά της τάξεως του 40%.

Ως εκ τούτου, ο κ. Σαμαράς, με τη σημερινή συνέντευξή του, θέτει εαυτόν, για δεύτερη φορά μετά το 1993, εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου, αυτό επεδίωξε. Αυτή τη φορά, όμως, η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει σταθερά την πορεία της, χωρίς τον κ. Σαμαρά. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τη σταθερότητα της πατρίδας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς.

Σκληρή απάντηση Σαμαρά

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Σαμαρά στη διαγραφή, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό αλαζονεία και έλλειψη ψυχραιμίας, κατηγορώντας τον παράλληλα ότι είναι «αποκομμένος από τη βάση» και ότι «οδηγεί ένα κόμμα που λίγο πια μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία».

«Μιλούσα, μίλησα και θα μιλάω μόνο γι αυτά που απασχολούν την Ελλάδα», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, ενώ αναφερθείς στους λόγους που οδήγησαν στη διαγραφή του σημειώνει «ας μας πει λοιπόν πού κάνω λάθος».

Καταλήγοντας, προσθέτει «για την πατρίδα θυσίασα τα πάντα, μέχρι και την υγεία μου. Κανείς όμως δεν μπορεί να μου επιβάλει να θυσιάσω και τη συνείδησή μου. Κριτής όλων μας θα είναι ο λαός και η ιστορία»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η αλαζονεία και η προφανής έλλειψη ψυχραιμίας, εξηγούν την κίνηση Μητσοτάκη. Αποκομμένος από τη βάση, οδηγεί ένα κόμμα που λίγο πια μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία.

Μιλούσα, μίλησα και θα μιλάω μόνο γι αυτά που απασχολούν την Ελλάδα.

Ας μας πει λοιπόν πού κάνω λάθος. Στα ελληνοτουρκικά, όπου μόλις χθες παραιτήθηκε ο αρμόδιος γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών; Στη δυσκολία των πολιτών να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια; Στην woke ατζέντα, που ενώ ο ίδιος την έφερε στην Ελλάδα, μετά την εκλογή Τραμπ μιλάει ξαφνικά για την τυραννία της μειοψηφίας;

Μήπως στη σκευωρία Νοβαρτις;

Ή μήπως επειδή πρότεινα τον Κώστα Καραμανλή για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

Για την πατρίδα θυσίασα τα πάντα, μέχρι και την υγεία μου. Κανείς όμως δεν μπορεί να μου επιβάλει να θυσιάσω και τη συνείδησή μου.

Κριτής όλων μας θα είναι ο λαός και η ιστορία»

Η συνέντευξη Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς στην επίμαχη συνέντευξή στο «Βήμα της Κυριακής» εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ασκώντας του κριτική για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων με αφορμή παλαιότερες δηλώσεις του.

Ειδικότερα, ο κ. Σαμαράς, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση του κ. Γεραπετρίτη είπε ότι «δεν είναι κεντρώα πολιτική ο μόνιμος 'κατευνασμός' των τουρκικών προκλήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, λ.χ., πρέπει να 'στείλει σπίτι τους' (σ.σ. ο Πρωθυπουργός) όποιους δηλώνουν ότι στο όνομα της 'φιλίας και ηρεμίας' με την Τουρκία 'ας χαρακτηριστούν και μειοδότες'! Αυτό πώς προέκυψε; Γιατί να χαρακτηριστεί μειοδότης κάποιος που ακολουθεί τη σταθερή εθνική γραμμή; Δεν λέγονται ποτέ τέτοια πράγματα!».

Το παραπάνω σχόλιο του πρώην πρωθυπουργού αναφέρεται σε δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη, τον Οκτώβριο στον ΣΚΑΪ 100,3, ο οποίος είχε πει: «Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας και της υπερηφάνειας, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης» .

