Χρυσοχοΐδης: 11.300 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία Στο 10μηνο του 2024

Την παρουσίαση της εφαρμογής "SafeYOUth" ως ένα πρόσθετο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων από τη βία, έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Αναλύοντας όλα τα βήματα και τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί για την πρόληψη της ανήλικης παραβατικότητας και την προστασία των ανηλίκων ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στις περιπολίες των αστυνομικών στις μεγάλες πλατείες των πόλεων.

«Θα βλέπετε για παράδειγμα στην Κηφισιά, μια Παρασκευή, ένα Σάββατο βράδυ, χιλιάδες μικρά παιδιά 13, 14 χρονών που υπάρχουν στην πλατεία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν περιπολίες της αστυνομίας, με, κυρίως, κοπέλες αστυνομικούς που μιλούν στα παιδιά. Τους μιλούν και αποτρεπτικά», είπε. Στη συνέχεια μίλησε για τον πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 10201 «στο οποίο απαντούν εκπαιδευμένοι αστυνομικοί και είναι έτοιμοι να διαθέσουν αστυνομικές δυνάμεις και να στείλουν σε οποιοδήποτε περιστατικό καταγγελθεί εκείνη τη στιγμή».

Ειδικά για την εφαρμογή που τέθηκε σε λειτουργία εδώ και λίγες μέρες ανέφερε αναλυτικά: «Το SafeYOUth κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, ενημερώνει για ζητήματα βίας που, είτε εμφανίζονται στον δρόμο, είτε στο διαδίκτυο και δεύτερον καλεί την αστυνομία. Με ένα πάτημα ενός κουμπιού, κατεβάζεις στο Apple store ή στο Play store την εφαρμογή δωρεάν, και στη συνέχεια καλείς με το κουμπί που υπάρχει στην εφαρμογή, την αστυνομία. Έχει γεωεντοπισμό, δηλαδή έχει GPS και σε λίγα λεπτά βρίσκεται στο περιστατικό, το οποίο εξελίσσεται αστυνομική δύναμη για να διαχειριστεί το περιστατικό».

Τέλος, προανήγγειλε αυστηροποίηση των διατάξεων του Π.Κ που αφορά στην κατοχή μαχαιριών και όπλων από ανήλικους. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν συμμορίες ανηλίκων, οι οποίες επιτίθενται σε άλλους ανήλικους και επίσης εμφανίζονται μαχαίρια, σιδερογροθιές, όπλα από παιδιά 13 ετών. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα, γι' αυτό και φέρνουμε μια διάταξη σε λίγες μέρες στη Βουλή, όπου απαγορεύονται στους ανήλικους να φέρουν, οπουδήποτε υπάρχουν, μαχαίρια και απαγορεύονται με διάταξη νόμου μια σειρά από είδη μαχαιριών, τα οποία κυκλοφορούν ανάμεσά μας».

Αναφέρθηκε επίσης στα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας σημειώνοντας πως «ό,τι είπαμε μετά τους Αγίους Αναργύρους {σχετικά με τα μέτρα} για ενδοοικογενειακή βία, έχει γίνει πραγματικότητα και {έχουν γίνει} πολύ περισσότερα πράγματα και κάθε εβδομάδα δίνουμε στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία για να υπάρχει διαφάνεια και το ίδιο στο θέμα της βίας των ανηλίκων».

Κατέληξε, μάλιστα, σχετικά σημειώνοντας πως, «πρέπει να κοιτάξουμε και τον εαυτό μας στον καθρέφτη συνολικά ως κοινωνία, να δούμε τα θέματα της συμπεριφοράς των ανηλίκων, τα ζητήματα της εποπτείας και της επιμέλειας των παιδιών μας, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται, προβλήματα, τα οποία ξεπερνούν αυτό που λέμε αναμέτρηση μεταξύ των παιδιών ή καβγάδες μεταξύ των παιδιών».

Σημείωσε παράλληλα πως τόσο τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, όπως και το θέμα της βίας των ανηλίκων, «δεν είναι ένα αμιγώς αστυνομικό ζήτημα, είναι κοινωνικά ζητήματα, τα οποία υπάρχουν δυστυχώς εδώ και αιώνες, αλλά οι σύγχρονες κοινωνίες πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά». Πρόσθεσε, επίσης, πως το 2019 που είχε αναλάβει ξανά τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη είχαν δημιουργηθεί οι πρώτες δομές για την ενδοοικογενειακή βία. Όπως είπε, τότε «υπήρχαν ετησίως 3.500 καταγγελίες, περιστατικά. Σήμερα τα περιστατικά είναι 18.954,δηλαδή σχεδόν 19.000. Έχουν αυξηθεί περίπου 6 φορές. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες μιλάνε, εμπιστεύονται το κράτος, την αστυνομία και καταγγέλλουν περιστατικά. Το ένα θέμα είναι αυτό. Να σας πω ότι χθες το βράδυ, είχαμε 54περιστατικά, 42 συλλήψεις και να σας πω ότι στο 10μηνο του 2024, έχουμε 11.300 συλλήψεις. Πέρυσι ήταν οι μισές, 5.500».

Στο σημείο αυτό έθεσε δύο παραμέτρους. Η μία αφορά στα νομοθετικά ζητήματα και ανέφερε πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης καταθέτει στη Βουλή, Νομοσχέδιο που προβλέπει αυστηρότερες διατάξεις για τους δράστες περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Ενώ η δεύτερη παράμετρος αφορά στην κοινωνική προέκταση των ζητημάτων που αφορούν στους δράστες των επεισοδίων ενδοοικογενειακής βίας. Είπε αναλυτικότερα, πως: «Κάποιοι οι οποίοι καθ' υποτροπή, είναι διαρκώς βίαιοι, προφανώς έχουν, μεταξύ των άλλων, ψυχικά προβλήματα, τα οποία χρειάζονται άλλου είδους διαχείριση, εννοώ ιατρική διαχείριση, υπάρχουν χρήστες ναρκωτικών, υπάρχουν χρήστες αλκοόλ, αυτοί που είναι σε καθημερινή βάση, δυστυχώς εξαρτημένοι από το αλκοόλ. 'Αρα, προσωπικότητες προβληματικές και αυτό όλο όπως αντιλαμβάνεστε χρειάζεται και μια κοινωνική διαχείριση».

Σημείωσε, τέλος, πως εξετάζονται μια σειρά άλλες ρυθμίσεις, έτσι ώστε και οι ποινές να αυξηθούν και οι ποινές επίσης να είναι ποικίλες, έτσι ώστε ο δράστης να είναι μακριά από το θύμα και να μην υπάρχει περίπτωση να επανέλθει.

