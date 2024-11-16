Αντώνης Σαμαράς: Προτείνει Καραμανλή για Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Ζητά την παραίτηση Γεραπετρίτη

Τον Κώστα Καραμανλή προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη που έδωσε στο «Βήμα της Κυριακής».

Όπως δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ σε ερώτηση σχετικά με τον επόμενο ΠτΔ: «Θεωρώ τον Κώστα Καραμανλή την καλύτερη επιλογή».

Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς ζητά την παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη λέγοντας ότι «δεν είναι κεντρώα πολιτική ο μόνιμος 'κατευνασμός' των τουρκικών προκλήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, λ.χ., πρέπει να 'στείλει σπίτι τους' (σ.σ. ο Πρωθυπουργός) όποιους δηλώνουν ότι στο όνομα της 'φιλίας και ηρεμίας' με την Τουρκία 'ας χαρακτηριστούν και μειοδότες'! Αυτό πώς προέκυψε; Γιατί να χαρακτηριστεί μειοδότης κάποιος που ακολουθεί τη σταθερή εθνική γραμμή; Δεν λέγονται ποτέ τέτοια πράγματα!».

Η παραπάνω αναφορά αφορά σε δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη, τον Οκτώβριο στον ΣΚΑΪ 100,3, ο οποίος είχε πει: «Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας και της υπερηφάνειας, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης» .

Τι απαντά η πλευρά του Κώστα Καραμανλή

Σχολιάζοντας την πρόταση Σαμαρά να προταθεί ο πρώην πρωθυπουργός για την Προεδρία της Δημοκρατία, πηγές από το περιβάλλον του Κώστα Καραμανλή αναφέρουν ότι «δεν υπήρξε καμία προσυνέννοηση» μεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.