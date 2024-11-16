Αντώνης Σαμαράς: Προτείνει Καραμανλή για Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Ζητά την παραίτηση Γεραπετρίτη

Τον Κώστα Καραμανλή προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη που έδωσε στο «Βήμα της Κυριακής».
Όπως δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ σε ερώτηση σχετικά με τον επόμενο ΠτΔ: «Θεωρώ τον Κώστα Καραμανλή την καλύτερη επιλογή».
Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς ζητά την παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη λέγοντας ότι «δεν είναι κεντρώα πολιτική ο μόνιμος 'κατευνασμός' των τουρκικών προκλήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, λ.χ., πρέπει να 'στείλει σπίτι τους' (σ.σ. ο Πρωθυπουργός) όποιους δηλώνουν ότι στο όνομα της 'φιλίας και ηρεμίας' με την Τουρκία 'ας χαρακτηριστούν και μειοδότες'! Αυτό πώς προέκυψε; Γιατί να χαρακτηριστεί μειοδότης κάποιος που ακολουθεί τη σταθερή εθνική γραμμή; Δεν λέγονται ποτέ τέτοια πράγματα!».
Η παραπάνω αναφορά αφορά σε δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη, τον Οκτώβριο στον ΣΚΑΪ 100,3, ο οποίος είχε πει: «Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας και της υπερηφάνειας, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης» .
Τι απαντά η πλευρά του Κώστα Καραμανλή
Σχολιάζοντας την πρόταση Σαμαρά να προταθεί ο πρώην πρωθυπουργός για την Προεδρία της Δημοκρατία, πηγές από το περιβάλλον του Κώστα Καραμανλή αναφέρουν ότι «δεν υπήρξε καμία προσυνέννοηση» μεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.