Πηγές ΚΚΕ για διαγραφή Σαμαρά

«Η διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ είναι ενδεικτική της όξυνσης των αντιθέσεων στο αστικό πολιτικό σύστημα, ως συνέπεια της δυσαρέσκειας από την ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική, αλλά και των διεθνών εξελίξεων και «παζαριών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σύμφωνα με πηγές από το ΚΚΕ οι οποίες αναφέρουν, επίσης, ότι η προσπάθεια αναμόρφωσης συνολικά του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος είναι σε πλήρη εξέλιξη, μόνο που αυτή δε γίνεται με κριτήριο τα λαϊκά συμφέροντα.

'Αλλωστε, είτε πρόκειται για τη ΝΔ και δυνάμεις προερχόμενες από αυτήν είτε για τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, μιλάμε για δυνάμεις που έχουν υπηρετήσει -και μάλιστα κάποιες φορές από κοινού, συγκυβερνώντας- την ίδια πολιτική στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Γι' αυτό, αναφέρον τέλος, και η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση βρίσκεται στην αμφισβήτηση και τη σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική κι όχι στην αναπαλαίωση του αστικού πολιτικού συστήματος και την ανακύκλωση των αυταπατών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.