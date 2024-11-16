Αλαζονεία και έλλειψη ψυχραιμίας καταλογίζει στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη του δήλωση ο Αντώνης Σαμαράς μετά την ανακοίνωση διαγραφής του από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέροντας παράλληλα ότι είναι «αποκομμένος από τη βάση» και ότι «οδηγεί ένα κόμμα που λίγο πια μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία».

«Μιλούσα, μίλησα και θα μιλάω μόνο γι αυτά που απασχολούν την Ελλάδα», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, ενώ αναφερθείς στους λόγους που οδήγησαν στη διαγραφή του σημειώνει «ας μας πει λοιπόν πού κάνω λάθος».

Καταλήγοντας, προσθέτει «για την πατρίδα θυσίασα τα πάντα, μέχρι και την υγεία μου. Κανείς όμως δεν μπορεί να μου επιβάλει να θυσιάσω και τη συνείδησή μου. Κριτής όλων μας θα είναι ο λαός και η ιστορία»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η αλαζονεία και η προφανής έλλειψη ψυχραιμίας, εξηγούν την κίνηση Μητσοτάκη. Αποκομμένος από τη βάση, οδηγεί ένα κόμμα που λίγο πια μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία.

Μιλούσα, μίλησα και θα μιλάω μόνο γι αυτά που απασχολούν την Ελλάδα.

Ας μας πει λοιπόν πού κάνω λάθος. Στα ελληνοτουρκικά, όπου μόλις χθες παραιτήθηκε ο αρμόδιος γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών; Στη δυσκολία των πολιτών να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια; Στην woke ατζέντα, που ενώ ο ίδιος την έφερε στην Ελλάδα, μετά την εκλογή Τραμπ μιλάει ξαφνικά για την τυραννία της μειοψηφίας;

Μήπως στη σκευωρία Νοβαρτις;

Ή μήπως επειδή πρότεινα τον Κώστα Καραμανλή για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

Για την πατρίδα θυσίασα τα πάντα, μέχρι και την υγεία μου. Κανείς όμως δεν μπορεί να μου επιβάλει να θυσιάσω και τη συνείδησή μου.

Κριτής όλων μας θα είναι ο λαός και η ιστορία»

