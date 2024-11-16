Εκτός Νέας Δημοκρατίας τίθεται ο Αντώνης Σαμαράς μετά τη συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» στην οποία άσκησε σφοδρή κριτική εναντίον του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ζητώντας μάλιστα την παραίτησή του.

Τη διαγραφή του κ. Σαμαρά ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι «ο κ. Σαμαράς, με τη σημερινή συνέντευξή του, θέτει εαυτόν, για δεύτερη φορά μετά το 1993, εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου, αυτό επεδίωξε. Αυτή τη φορά, όμως, η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει σταθερά την πορεία της, χωρίς τον κ. Σαμαρά. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τη σταθερότητα της πατρίδας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς».

Στην ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνει λόγο για ανοίκεια και προκλητική επίθεση του κ. Σαμαρά εναντίον του πρωθυπουργού και του κ. Γεραπετρίτη, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός εκτός της διαφωνίας που εξέφρασε στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, προέβη και στη διαστρέβλωση δηλώσεων.

Ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος επισημαίνει ότι αυτή τη φορά δεν πρόκειται για «απόψεις» στο πλαίσιο του ειδικού προνομίου που έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί να διατυπώνουν απόψεις, τονίζει ότι «η κοινωνία έχει αφήσει πίσω, εδώ και χρόνια, λογικές πολιτικής «καμαρίλας» και συμπεριφορές που διαπνέονται από το κομματικό «γινάτι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι πρώην Πρωθυπουργοί έχουν το ειδικό προνόμιο να διατυπώνουν κατά καιρούς τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για ζητήματα πολιτικής, αναφέρει στην ανακοίνωσή το ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Σαμαράς, στην τελευταία συνέντευξή του, ωστόσο, δεν διατύπωσε απόψεις. Αλλά εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του στο σύνολο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Επιπλέον, με τρόπο ανοίκειο και προκλητικό, υιοθέτησε ακραία ψεύδη, διαστρεβλώνοντας δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών οι οποίες έχουν διευκρινιστεί κατ’ επανάληψη και αναλυτικά.

Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να ισχυριστεί ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας «χαριεντίζονταν» με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας.

Τέλος, η άκαιρη συζήτηση στην οποία επέμεινε γύρω από την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας συνιστά προσβολή για το πρόσωπο και τον θεσμό του αρχηγού του κράτους.

Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να γίνουν ούτε ανεκτά, ούτε αποδεκτά. Η κοινωνία έχει αφήσει πίσω, εδώ και χρόνια, λογικές πολιτικής «καμαρίλας» και συμπεριφορές που διαπνέονται από το κομματικό «γινάτι».Όσοι, δε, οραματίζονται μία συρρικνωμένη ΝΔ στο μέτρο του 18%, ας αναλογιστούν ότι, με τη στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε μέχρι σήμερα τρεις εθνικές εκλογές με ποσοστά της τάξεως του 40%.

Ως εκ τούτου, ο κ. Σαμαράς, με τη σημερινή συνέντευξή του, θέτει εαυτόν, για δεύτερη φορά μετά το 1993, εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου, αυτό επεδίωξε. Αυτή τη φορά, όμως, η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει σταθερά την πορεία της, χωρίς τον κ. Σαμαρά. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τη σταθερότητα της πατρίδας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς.

Η κοινωνία έχει αφήσει πίσω, εδώ και χρόνια, λογικές πολιτικής «καμαρίλας» και συμπεριφορές που διαπνέονται από το κομματικό «γινάτι». pic.twitter.com/cZ3l5dcXJz — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) November 16, 2024

Κινείται η διαδικασία διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά

Η διαδικασία διαγραφής του κ. Σαμαρά έχει ήδη κινηθεί με βάση τα όσα προβλέπονται από το καταστατικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον παραπέμπει με επιστολή του στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΝΔ, τον κ. Τραγάκη, με το ερώτημα της διαγραφής του.

Ακολούθως η Επιτροπή θα συνεδριάσει, θα αποφασίσει και το πρακτικό θα σταλεί στον Πρόεδρο της ΚΟ, ο οποίος στη συνέχεια με βάση το πρακτικό κ την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΝΔ στέλνει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής.



Το χρονικό της διαγραφής Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ασκώντας του κριτική για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων με αφορμή παλαιότερες δηλώσεις του.

Ειδικότερα, ο κ. Σαμαράς, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση του κ. Γεραπετρίτη είπε ότι «δεν είναι κεντρώα πολιτική ο μόνιμος 'κατευνασμός' των τουρκικών προκλήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, λ.χ., πρέπει να 'στείλει σπίτι τους' (σ.σ. ο Πρωθυπουργός) όποιους δηλώνουν ότι στο όνομα της 'φιλίας και ηρεμίας' με την Τουρκία 'ας χαρακτηριστούν και μειοδότες'! Αυτό πώς προέκυψε; Γιατί να χαρακτηριστεί μειοδότης κάποιος που ακολουθεί τη σταθερή εθνική γραμμή; Δεν λέγονται ποτέ τέτοια πράγματα!».

Η παραπάνω αναφορά αφορά σε δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη, τον Οκτώβριο στον ΣΚΑΪ 100,3, ο οποίος είχε πει: «Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας και της υπερηφάνειας, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης» .

Παράλληλα, στην ίδια συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός είχε προτείνει τον Κώστα Καραμανλή για Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τι απαντά η πλευρά του Κώστα Καραμανλή

Σχολιάζοντας την πρόταση Σαμαρά να προταθεί ο πρώην πρωθυπουργός για την Προεδρία της Δημοκρατία, πηγές από το περιβάλλον του Κώστα Καραμανλή αναφέρουν ότι «δεν υπήρξε καμία προσυνέννοηση» μεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών.

Πηγή: skai.gr

