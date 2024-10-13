Ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται προς μία ακόμα διάσπαση και δυνητικά προς την απώλεια της θέσης του ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε αργά το Σάββατο ότι ο πρώην πολιτικός αρχηγός, ο Στέφανος Κασσελάκης, που προσφάτως αποχώρησε από την ηγεσία του κόμματος, δε θα μπορέσει να καταθέσει την υποψηφιότητά του στις επόμενες εσωκομματικές εκλογές.

Η συντριπτική πλειονότητα ψήφων κατά του Κασσελάκη ήρθε σε μια συνεδρίαση γεμάτη εντάσεις, λεκτικές επιθέσεις, αποδοκιμασίες και προσπάθειες μποϊκοτάζ.

Το σοσιαλιστικό κόμμα ΠΑΣΟΚ βρίσκεται επίσης στη διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού, σε μια στιγμή που θα μπορούσε να είναι απολογισμός για το μέλλον της κεντροαριστεράς της χώρας.

Ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κυβέρνησε την Ελλάδα από το 2015 έως το 2019, αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή κρίση από τότε που συντρίφτηκε στις περσινές εκλογές από τον συντηρητικό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή η ήττα πυροδότησε την παραίτηση του χαρισματικού ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρει το Politico.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Αμερικανός ομογενής και πρώην εργαζόμενος της Goldman Sachs Στέφανος Κασελάκης εξελέγη από το πουθενά επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, από τότε που το κόμμα έχει βυθιστεί σε τοξικές εσωτερικές διαμάχες. Τον περασμένο Νοέμβριο, δεκάδες μέλη αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και δημιούργησαν το κόμμα της Νέας Αριστεράς.

Η διχόνοια έχει διογκωθεί μετά την κακή απόδοση του κόμματος στις ευρωεκλογές του Ιουνίου και έχει δει δικαστικές απειλές, λεκτικές επιθέσεις, ακόμη και την αστυνομία να κληθεί να παρέχει ασφάλεια στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Ο Κασσελάκης έχει κρατήσει επιθετική στάση κατά της πλειοψηφίας των μελών του κόμματος και ιδιαίτερα έναντι του προκατόχου του Τσίπρα.

Τον περασμένο μήνα ο Κασσελάκης καθαιρέθηκε από την ηγεσία του κόμματος μέσω πρότασης δυσπιστίας, εν μέσω κατηγοριών για αυταρχική συμπεριφορά και για μη ιδεολογική ευθυγράμμιση με το κόμμα.

Αργότερα αποκλείστηκε από το να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αφού έστειλε εξώδικο στο κόμμα την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας να διεξαχθεί έρευνα για το πώς είχαν διαρρεύσει στον Τύπο τμήματα του πόθεν έσχες.

Μετά την ψηφοφορία του Σαββάτου, ο Κασσελάκης είπε ότι θα αντιμετωπίσει τους επικριτές του τον επόμενο μήνα σε έκτακτο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί στις 8-10 Νοεμβρίου για να λάβει την τελική απόφαση για τους υποψηφίους ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώτος γύρος του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου, με τον δεύτερο γύρο να οριστεί για τη 1η Δεκεμβρίου εάν χρειαστεί.

Το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση

Στην αναμέτρηση του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, ο νυν αρχηγός Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται αντιμέτωπος με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Σημαντικό προβάδισμα κατέχει αυτή τη στιγμή ο Ανδρουλάκης, με οκτώ πόντους υπεροχή έναντι του Δούκα.

Όποιος κερδίσει την κούρσα για την ηγεσία θα έχει ως στόχο να αξιοποιήσει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και να αξιοποιήσει την προσοχή που προκάλεσαν οι εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη εδραιώσει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, ενώ η διαφαινόμενη διάσπαση εντός του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι θα μπορούσε να γίνει η κύρια αντιπολίτευση και στο κοινοβούλιο εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει τουλάχιστον πέντε βουλευτές.

Πηγή: skai.gr

