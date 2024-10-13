Η πρόκληση της αποτροπής στο Αιγαίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο με πολεμικά πλοία ή μαχητικά αεροσκάφη. Πρέπει να αντιμετωπιστεί και με πυραυλικά συστήματα εγκατεστημένα στα πολλά νησιά της ελληνικής επικράτειας. Με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να επιτύχουμε την απόλυτη δυνατότητα αποτροπής τόσο στη θάλασσα όσο και στον αέρα. Απαιτείται μία αλλαγή φιλοσοφίας, που προκύπτει και από τα διδάγματα των συγκρούσεων που βλέπουμε. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής» και τον δημοσιογράφο Βασίλη Νέδο.

«Υπάρχει», είπε, «μια συνολική νέα προσέγγιση για τα εξοπλιστικά, την οποία θα παρουσιάσουμε. Δύο είναι οι βασικές αρχές: Η διασφάλιση της αποτροπής στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Και η αντίληψη εντός και εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων για την τήρηση του δημοσιονομικού χώρου».

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «η έναρξη διαπραγμάτευσης για τέταρτη FDI είναι ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της αμυντικής θωράκισης της χώρας» και συμπλήρωσε ότι «δεν είναι το μοναδικό».

«Ο Στόλος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης είχε παραμεληθεί σε μεγάλο βαθμό. Απαιτούνται ενέργειες για να μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις ασφαλείας, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη ότι οι δαπάνες δεν μπορούν να μετατραπούν σε ένα «μαύρο πηγάδι». Όλα αυτά γίνονται με απόλυτο σεβασμό στο υστέρημα του ελληνικού λαού και στην ανάγκη να τηρούνται τα περιθώρια του δημοσιονομικού χώρου», επισήμανε.

«Χρειάζεται ο εκσυγχρονισμός όσων φρεγατών θα παραμείνουν στον Στόλο και χρειάζεται να ξεκινήσει ο εκσυγχρονισμός των πυραυλακάτων και των υποβρυχίων. Πρέπει επίσης να ξεκινήσει η συζήτηση για τα νέα υποβρύχια που απαιτούνται, έστω και σε χρονικό ορίζοντα 12-14 ετών» πρόσθεσε.

Ξεκαθάρισε, δε, ότι «δεν αντιμετωπίζουμε τα εξοπλιστικά προγράμματα αποσπασματικά. Εξετάζουμε τον ρόλο που πρέπει να υπηρετήσει κάθε σύστημα».

Για τη δημιουργία του «θόλου» πάνω από την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι «ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε και θα υλοποιηθεί, αφού βεβαίως ενημερωθεί η Βουλή και αποφασίσει το ΚΥΣΕΑ».

Για την Ε.Ε., εξήγησε ότι πρέπει «να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να μπαίνει η 'Άμυνα στην ίδια «τσάντα» με όλα τα υπόλοιπα θέματα. Αυτό που έχει αποφασίσει η Ε.Ε., πρώτα να μπεις σε εποπτεία και μετά να εκπίπτουν οι δαπάνες της 'Αμυνας, είναι κωμικό».

«Οδηγεί», όπως είπε, «μια χώρα σε οικονομική καταστροφή. Εάν μπεις σε εποπτεία εκτινάσσονται τα επιτόκια με τα οποία δανείζεσαι, καταστρέφεσαι και εν συνεχεία η Ε.Ε. σου δικαιολογεί τις δαπάνες. Όταν η ίδια η Ε.Ε. ζητά να δημιουργηθεί αμυντικός βραχίονας, δεν μπορεί να «ποινικοποιεί» τις έκτακτες δαπάνες που η ίδια λέει ότι χρειάζονται».

Για τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ για πλεονάζον υλικό, υπογράμμισε ότι «η αμερικανική πλευρά πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της δια της επιστολής Μπλίνκεν προς τον πρωθυπουργό».

«Ειδικότερα», συνέχισε, «δεν τις έχει εκπληρώσει ως προς τις LCS και δεν υπάρχει σαφής απάντηση για τα 4 C-130. Τα δε τεθωρακισμένα οχήματα Bradley που παρασχέθηκαν απαιτούσαν επισκευές τις τάξης των 8 εκατομμυρίων το ένα. Σε εκκρεμότητα παραμένει επίσης το ζήτημα των ιπτάμενων τάνκερ».

Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ «και οι Ηνωμένες Πολιτείες το γνωρίζουν». Εκτίμησε, επίσης, ότι οι ΗΠΑ έχουν την επιλογή «να συντελέσουν στην επίτευξη του στόχου μιας αναπτυγμένης τεχνολογικά Ελλάδας, που θα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά έναντι οιασδήποτε απειλής».

«Και αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της Ελλάδας. Είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε τον ρόλο του αξιόπιστου, σταθερού και σοβαρού συμμάχου στην ευρύτερη περιοχή» συμπλήρωσε.

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις στρατιωτικές σχολές και τα μέτρα που ο ίδιος και ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασαν, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας είπε ότι «αντιμετωπίζουμε όντως μεγάλο πρόβλημα. Στη Σχολή Ευελπίδων εισήχθησαν φέτος λιγότεροι από τους μισούς σπουδαστές που χρειάζεται ο Ελληνικός Στρατός. Υφίσταται κίνδυνος να οδηγηθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις σε αδυναμία στελέχωσης».

«Επικεντρωνόμαστε», πρόσθεσε, «σε δύο παρεμβάσεις. Βραχυχρόνια βελτιώνουμε τις συνθήκες ζωής και την αμοιβή των σπουδαστών των Στρατιωτικών Σχολών. Βελτιώνουμε και τις Σχολές, οι οποίες θα μπορούν να έχουν υψηλότερο επίπεδο σπουδών, να κάνουν έρευνα και να δίνουν διδακτορικά. Σε μακροχρόνιο ορίζοντα, η πραγματική λύση είναι να καταστεί πιο ελκυστική η καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις. Να έχουν διαφορετικό μισθολόγιο, ανάλογο με τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Ελληνική Δημοκρατία, όπως και άλλες συνθήκες ζωής».

Αναφορικά με τις αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, ξεκαθάρισε ότι «η υπηρεσία στη πατρίδα να ωφελεί τη πατρίδα αλλά και τον πολίτη».

«Αυτή τη στιγμή», ανέλυσε ο κ. Δένδιας, «δε συμβαίνει τίποτε από τα δύο. Το επίπεδο της εκπαίδευσης είναι τόσο χαμηλό που δεν κερδίζει η πατρίδα, ενώ ο τρόπος που διεξάγεται η θητεία είναι τόσο κακός που δεν κερδίζει ο νέος άνθρωπος. Και τα δύο αυτά πρέπει να αλλάξουν. Έχουμε επιλέξει ξένα μοντέλα, όπως το φινλανδικό, που θα το προσαρμόσουμε. Θα υπάρξει διαφορετικός κύκλος εκπαίδευσης και διαφορετική παροχή δεξιοτήτων».

Για το γεγονός ότι συχνά Τούρκοι αξιωματούχοι του επιτίθενται, ο κ. Δένδιας σχολίασε: «Είμαι από τους πολιτικούς που πιστεύουν πως η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να βρουν λύση στη διαφορά τους. Με ρεαλισμό αλλά και με συγκεκριμένη βάση, το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Έχω δώσει δείγματα γραφής, ως ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας ο οποίος διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε τις δύο μοναδικές στην ιστορία του ελληνικού κράτους συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ, με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Είχαμε καταλήξει σε γενικές γραμμές και με την Αλβανία. Αν δεν είχε υπάρξει η υπόθεση Μπελέρη, ήμασταν στο «παρά ένα», είτε να πάμε στη Χάγη, είτε να κλείσουμε το θέμα διμερώς».

«Δεν μπορεί να μου καταλογίσει κανείς ευθύνη για τους παραλογισμούς του τουρκολυβικού μνημονίου και της «Γαλάζιας Πατρίδας» και την καταφανή παρανομία του casus belli. Πάντως, αν η Τουρκία επιδιώκει με τις κατά καιρούς προσωπικές επιθέσεις να μου επιβάλλει σιγή επί θεμάτων Διεθνούς Δικαίου, λυπάμαι, αλλά θα τους στενοχωρήσω», συνέχισε.

Σχετικά με δημοσιεύματα ότι ο κ. Δένδιας είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσε να προτείνει ο πρωθυπουργός για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας ξεκαθάρισε: «Απέχω από αυτή τη συζήτηση η οποία εκτός όλων των άλλων είναι και άκαιρη. Η χώρα έχει Πρόεδρο, όπως έχει κατ' επανάληψιν δηλώσει και ο πρωθυπουργός. Σε ό,τι με αφορά, αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι δεν περιλαμβάνεται στις προθέσεις μου».

«Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας πρέπει να είναι ένα πρόσωπο ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής αποδοχής» πρόσθεσε.

Για την προσωπική του σχέση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι «είναι σχέση πρωθυπουργού με υπουργό της Κυβέρνησής του. Ο κ. Μητσοτάκης με επέλεξε».

