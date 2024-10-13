Λογαριασμός
Γιαννακοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ενωμένο και δυνατό για να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και την απαίτηση της κοινωνίας

«Το 50% των ψηφοφόρων είχε μία άλλη επιλογή την προηγούμενη Κυριακή και ενδεχομένως όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι απογοητευμένοι, όμως είναι σημαντική η συμμετοχή», δήλωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου

«Το ΠΑΣΟΚ βγαίνει από αυτήν τη διαδικασία και δυναμωμένο και ενωμένο, προκειμένου να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και την απαίτηση της κοινωνίας», δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία στις εσωκομματικές εκλογές για τον νέο πρόεδρο του κόμματος στον α' γύρο ήταν έκτη στη σειρά.

«Καλώ τους ψηφοφόρους να προσέλθουν μαζικά στην κάλπη και αυτής της Κυριακής, καθώς είναι πολύ σημαντικό το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Το 50% των ψηφοφόρων είχε μία άλλη επιλογή την προηγούμενη Κυριακή και ενδεχομένως όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι απογοητευμένοι, όμως είναι σημαντική η συμμετοχή, όποια και αν είναι η επιλογή», συμπλήρωσε η κ. Γιαννακοπούλου

