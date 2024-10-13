Του Αντώνη Αντζολέτου

Η μεγάλη σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει από σήμερα. Η Θεοδώρα Τζάκρη με την ομιλία της «στοίχισε» τους πάντες απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη αφού εκτός από τους «87», έβαλε κατά του Παύλου Πολάκη, αλλά και στελεχών που στο παρελθόν είχαν βρεθεί στο πλευρό του. Το κόμμα μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής βαδίζει ολοταχώς διχασμένο προς το συνέδριο, αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά.

Για τη νέα πλειοψηφία η υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη έχει βγει από το τραπέζι και πλέον η Κουμουνδούρου ουσιαστικά τον θέτει εκτός μάχης. Όπως δηλώνουν το συνέδριο δεν μπορεί να ακυρώσει την απόφαση γιατί η προθεσμία ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων είναι η 24η Οκτωβρίου και μετά την απόφαση που ελήφθη χθες δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κάτι τέτοιο δεν ισχύει και επιβεβαιώθηκε από τη χθεσινοβραδινή του ανάρτηση δηλώνοντας «είμαι εδώ». Μιλάει για τον «δικό μας ΣΥΡΙΖΑ» και ξεκαθαρίζει πως «η φωνή μας είναι το συνέδριο». Εκτός απροόπτου, καθώς σήμερα θα έχει την πρώτη συνεδρίαση με τους συνεργάτες του, ο Στέφανος Κασσελάκης θα ξεκινήσει κανονικά την περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα. Τις επόμενες ημέρες και 8-10 Νοεμβρίου θα επιχειρήσει να ανατρέψει καταρχάς την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου που τον καθαίρεσε από πρόεδρο και μετά το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο να εγκρίνει την υποψηφιότητά του.

Η χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έμοιαζε περισσότερο με διαδήλωση παρά με σύγκληση οργάνου. Μέλη που βρίσκονταν στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και δεν έπαιρναν τις καρτέλες τους για να μη προσμετρηθούν ήταν κάτι πρωτοφανές. Όπως και οι φωνές, οι ύβρεις, οι διαπληκτισμοί και οι προπηλακισμοί. Στα social media έχει ξεσπάει ένας άνευ προηγουμένου «εμφύλιος» με πολύ βαριές εκφράσεις. Δεν υπήρχε κανένας ενδοιασμός από τους «87» να μην προχωρήσουν στον αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από την εκλογική διαδικασία όπως και η άλλη πλευρά ήταν αποφασισμένη να αναδείξει πως παρά την απόσυρση του εξώδικου υπάρχει μια εμπάθεια κατά του πρώην προέδρου.

Από εδώ και πέρα τα αντίπαλα στρατόπεδα αναμένεται να συγκρουστούν μέχρι τέλους την ώρα που τα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος κατρακυλάνε. Το συνέδριο που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί σε περίπου ένα μήνα μοιάζει πολύ μακρινό, καθώς θα συνεχιστούν οι αιφνιδιασμοί και οι εκπλήξεις από όλα τα στρατόπεδα. Στην πραγματικότητα όλα είναι στον αέρα από εδώ και στο εξής. Τη θέση του με όλο το χάος το οποίο προκλήθηκε επιχείρησε να διαχωρίσει χθες ο Παύλος Πολάκης με τον στενό του συνεργάτη και μέλος τη Κ.Ε., Μάρκο Χατζησάββα, να δηλώνει πως ο ίδιος και πέντε στελέχη που βρέθηκαν στη συνεδρίαση «δεν νομιμοποιούμε με τη συμμετοχή μας και απέχουμε από τις ψηφοφορίες που αφορούν στις τροπολογίες που τις θεωρούμε ακραίες». Η απουσία, πάντως του χανιώτη βουλευτή σχολιάστηκε αρνητικά από πολλά μέλη, καθώς εκτιμήθηκε πως αρνήθηκε να πάρει θέση συνεχίζοντας μια ισορροπητική στάση. Η πρόταση του Θύμιου Γεωργόπουλου για διαγραφή του Στέφανου Κασσελάκη δεν προχώρησε και δεν τέθηκε τελικά σε ψηφοφορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.