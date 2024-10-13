Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Ο δεύτερος και καθοριστικός γύρος στον ΣΚΑΪ

Η Σία Κοσιώνη παρουσιάζει τα αποτελέσματα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί της στο studio, δημοσιογράφοι και σχολιαστές ερμηνεύουν και αναλύουν το αποτέλεσμα.
- Γιαννακοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ενωμένο και δυνατό για να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και την απαίτηση της κοινωνίας
- Δένδιας: Αν η Τουρκία επιδιώκει να μου επιβάλλει σιγή επί θεμάτων Διεθνούς Δικαίου, λυπάμαι - Υπάρχει μια νέα προσέγγιση για τα εξοπλιστικά
- Ο Απόστολος Γκλέτσος επιμένει για την «εισαγωγή ιερόδουλων» για τους μετανάστες: «Τι πιο ανθρώπινο, τι πιο αριστερό»
