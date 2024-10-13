Λογαριασμός
Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Ο δεύτερος και καθοριστικός γύρος στον ΣΚΑΪ

Η Σία Κοσιώνη παρουσιάζει τα αποτελέσματα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί της στο studio, δημοσιογράφοι και σχολιαστές ερμηνεύουν και αναλύουν το αποτέλεσμα.

Κοσιώνη

