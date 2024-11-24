«Έχουμε πρόεδρο, δεν χρειάζεται β' γύρος», δήλωσε ο Παύλος Πολάκης αμέσως μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου.

«Σήμερα είναι μια μέρα χαράς είναι μια μέρα χαράς γιατί παρά το συγκεκριμένο σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιήθηκε από πολλές σ πλευρές απέτυχε. Η συμμετοχή που ήρθε σήμερα στις κάλπες ήταν η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς που κράτησε τον ΣΥΡΙΖΑ όρθιο και έδωσε το μήνυμα ότι αποτελεί την απάντηση απέναντι στο μητσοτακικό παρακράτος», τόνισε αρχικά και συνέχισε:

«Να ευχαριστήσω τους πολίτες που στήριξαν την υποψηφιότητα μου και μου έδωσαν το 43,5% είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και δηλώνω ότι θα είμαι αντάξιος του. Θα μείνω στην ιστορία ως ο άνθρωπος που κατάφερε να πάρει αυτό το ποσοστό έχοντας κάνει εμφάνιση μόνο σε ένα πας ελλαδικής εμβέλειας κανάλι. Να δώσω συγχαρητήρια στον Φάμελλο να πω ότι δεν χρειάζεται δεύτερος γύρος, πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι. Εγώ δηλώνω καθαρά ότι θα συνεχίσω να παλεύω το πρόγραμμα των 6 πυλώνων.

Θα είμαι εδώ, θα είμαι παρών στην επόμενη ημέρα για να δώσουμε την μάχη. Θα είμαι στρατιώτης της παράταξης. Δεν διεκδικώ (δεύτερο γύρο) γιατί δεν θέλω να ταλαιπωρήσω τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που λέω δεν είναι πλειοψηφικά αλλά είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειαζόμαστε άλλη τοξικότητα. Δεν θα υπάρξει τάση άλλων αποχωρήσεων αλλά τάση επανάκαμψης».

