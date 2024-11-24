Ο Σωκράτης Φάμελλος είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συγκέντρωσε από την πρώτη Κυριακή της διαδικασίας. Ο κ. Φάμελλος συγκέντρωσε ποσοστό 49,41% και παρ' ότι δεν ξεπέρασε έστω και για μία ψήφο το 50%, όπως προβλέπεται, εκλέγεται πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι δεν θα κατέβει στον β' γύρο, ενώ αναγνώρισαν την επικράτησή του και οι άλλοι δύο υποψήφιοι, Νίκος Φαραντούρης και Απόστολος Γκλέτσος.

«Έχουμε πρόεδρο. Δεν χρειάζεται δεύτερος γύρος», δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και πρόσθεσε ότι «θα είμαι στρατιώτης. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παρά το συγκεκριμένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Η συμμετοχή των μελών του κόμματος που ήρθε στις κάλπες ήταν η καλύτερη απάντησε σε όλους αυτούς και έδωσε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ».

Τα επίσημα αποτελέσματα:

Φάμελλος: 49,41%

Πολλάκης: 43,51%

Φαραντούρης: 5,09%

Γκλέτσος: 1,99%

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την εκλογή του, ο κ.Φάμελλος τόνισε:

«Το μαζί έχει κερδίσει. Θα μου επιτρέψετε να είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτά που θέλω να πω. Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες, όλους τους προοδευτικούς, τους δημοκράτες πολίτες που συμμετείχαν σήμερα σε αυτή την εκλογική διαδικασία και έδωσαν πολλά και σημαντικά μηνύματα.

Είναι μια καλή μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια καλή μέρα για την Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια καλή μέρα για την Αριστερά. Είναι μια καλή μέρα για την προοδευτική παράταξη. Οι εκλογές για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αποτελούν για τη χώρα μας ένα μεγάλο δημοκρατικό γεγονός και αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική σκηνή και δίνουν και ένα παράδειγμα, το οποίο πιστεύω θα έχει πολλούς αποδέκτες και θα έχει και πολύ καλή και σημαντική συνέχεια. Θέλω να συγχαρώ τους συνυποψηφίους μου για τον αγώνα που κάναμε για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, για τη συντροφικότητα που δείξαμε ως κόμμα. Αποδείξαμε ότι έχουμε την επάρκεια να διοργανώσουμε αυτή τη σημαντική δημοκρατική στιγμή.

Και θέλω να πω ότι αυτό το καταφέραμε παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν, παρά τα σχέδια που υπήρχαν να μην τα καταφέρουμε, παρά τον λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Και γι’ αυτό θέλω ειλικρινά να συγχαρώ την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, τις εφορευτικές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όλους και όλες τους εθελοντές και τις εθελόντριες τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που λειτούργησαν με μεγάλη αποτελεσματικότητα και το οργανωτικό μας γραφείο.

Σε αυτές τις εκλογές η μεγάλη συμμετοχή αλλά και οι νέες εγγραφές έδειξαν πρώτα απ’ όλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ και είναι όρθιος. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που μας ενώνει όλους. Είναι μια ώρα χαράς. Το καταλαβαίνετε και το βλέπετε».

Η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στις 70.152, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις, ενώ χρειάστηκε να δοθεί και μία ώρα παράταση για το κλείσιμο των καλπών, προκειμένου να ψηφίσουν αρκετά μέλη του κόμματος που δεν είχαν προλάβει.

Το who is who του Σωκράτη Φάμελλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015, και σχεδόν 10 χρόνια μετά αναλαμβάνει πρόεδρος του κόμματος, στην πιο δύσκολη ίσως περίοδο του.

Πριν εκλεγεί βουλευτής ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν δημοτικός σύμβουλος στη Θέρμη και ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Στη Βουλή των Ελλήνων μπήκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο 2015 ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης. Επανεξελέγη τον Σεπτέμβριο 2015, τον Ιούλιο 2019 και τον Ιούνιο 2023. Τον Οκτώβριο 2015 ορίστηκε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τον Απρίλιο του 2016 ορίστηκε Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.

Τον Νοέμβριο 2016 αναλαμβάνει για πρώτη φορά υπουργικό θώκο, ως αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι τις εκλογές του Ιουλίου 2019, ενώ τον Ιούλιο 2023 εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ , μετά την παραίτηση Τσίπρα και μέχρι τις 27 Αυγούστου του 2024, οπότε και τον αντικατέστησε ο Στέφανος Κασσελάκης με τον Νίκο Παππά.

Έχει σπουδάσει χημικός μηχανικός με μεταπτυχιακά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Γεννήθηκε το 1966, και ζει στη στη Θεσσαλονίκη από το 1970. Είναι πατέρας ενός γιού, που που κάνει μεταπτυχιακές σπουδές αεροδιαστημικής με υποτροφία στο Georgia Tech, Atlanta, USA, ενώ το 2018 έχασε τη σύζυγο του Πόπη Καραγιαννίδου.

Δηλώσεις των υποψηφίων

Πρώτος από τους υποψήφιους για την προεδρία έκανε δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος είπε: «Το κόμμα ψύχραιμα και ο καινούριος πρόεδρος πρέπει να κάνουν πολλές και σοβαρές, αλλά γρήγορες αναγνώσεις. Κατ’ αρχάς, είμαστε όρθιοι, αυτό είναι το σίγουρο και είμαστε και ζωντανοί. Από εδώ και πέρα η μπάλα είναι στον πρόεδρο. Και πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Ενωμένοι, σοβαροί, την επόμενη μέρα να δείξουμε ότι καταλάβαμε τα λάθη μας, διδαχθήκαμε από αυτά και να προχωρήσουμε μπροστά».

Για μια γιορτή δημοκρατίας για τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Νικόλας Φαραντούρης σε δηλώσεις που έκανε προσερχόμενος στην Κουμουνδούρου. Ευχαρίστησε τα χιλιάδες μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «που έσπευσαν σήμερα στις κάλπες και διέψευσαν όσους ισχυρίζονταν ή είχαν προεξοφλήσει το τέλος του κόμματος μας». «Είναι ένα ηχηρό μήνυμα για φυγή προς τα εμπρός, το οποίο πρέπει να το πάρουμε όλοι, πρέπει να εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση» είπε. Ευχαρίστησε τους ανθρώπους που υποστήριξαν την υποψηφιότητά του «η οποία εξαρχής είχε ένα και μόνο νόημα: να μιλήσει για την ανάγκη να ανακτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την αξιοπιστία και το κύρος του, να μιλήσει πολιτικά, να μιλήσει με το βλέμμα στραμμένο μπροστά στο μέλλον, να μιλήσει με το βλέμμα στραμμένο στη νεολαία…» και «να στείλει ένα μήνυμα σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι η προοδευτική διακυβέρνηση είναι μια κοινωνική και πολιτική ανάγκη για τον τόπο και φυσικά δεν είναι άπιαστο όνειρο». Είπε ότι εξ όσων φαίνεται, και περιμένοντας τα τελικά αποτελέσματα, ο Σωκράτης Φάμελλος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τον συνεχάρη «από βάθος καρδιάς», προσθέτοντας ότι θα είναι δίπλα του σε κάθε περίπτωση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Συνεχάρη επίσης τον Παύλο Πολάκη και τον Απόστολο Γκλέτσο «για τη μάχη και το υψηλό επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης». «Η αντιπαράθεση είναι στον πυρήνα της Δημοκρατίας δεν την φοβόμαστε, χρειάζεται όμως συνεχώς να την μπολιάζουμε με θέσεις και επιχειρήματα, με προτάσεις, για το καλό της κοινωνίας. Σηκώνουμε μανίκια όλοι από αύριο», τόνισε.

