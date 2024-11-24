Σπανάκης: Έρχεται νέο, ενιαίο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ΤΑΠ, δημοτικών τελών και δημοτικού φωτισμού

Τη δημιουργία ενός νέου, ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, δημοτικών τελών και δημοτικού φωτισμού, προανήγγειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας σήμερα σε ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Forum Ανάπτυξης».

Ειδικότερα, ο Βασίλης Σπανάκης ανέφερε ότι «στις 5 Νοεμβρίου εκδόθηκε ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης για το έργο με τίτλο "Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φωτισμού"». Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών, «ότι το διαχρονικό αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, για τα θέματα των υπεύθυνων δηλώσεων, για τα θέματα της αυτόματης διασύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ, για τα θέματα της αυτόματης διακοπής των δημοτικών τελών χωρίς την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και για άλλα πολλά ζητήματα τα οποία προκύπτουν και θα πρέπει ένας ιδιοκτήτης να έρθει να προσκομίσει Ε2, Ε9, βεβαίωση ΔΕΗ και όποια άλλη μπορεί να χρειαστεί, προχωρά με την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου σε συνεργασία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το υπουργείο Εσωτερικών».

Μάλιστα, όπως τόνισε, «θα δοθεί οριστική λύση και θα ικανοποιηθεί το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ». Επίσης, ανέφερε ότι «προχωρούμε με ανακοίνωση και του υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, στη δημιουργία και σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τα αρμόδια υπουργεία, ενός ενιαίου κέντρου για τα δημοτικά τέλη και το ΤΑΠ, ώστε αν κάποιος ιδιοκτήτης έχει ένα ακίνητο στη Θεσσαλονίκη, ένα ακίνητο στο Λουτράκι και μια κατοικία στην Καλλιθέα να μπορεί ενιαία να γνωρίζει ποιες είναι οι οφειλές του και να υπάρχει μια συγκεντρωτική εικόνα, όπως υπάρχει με τις φορολογικές υποχρεώσεις».

Όπως πρόσθεσε, «ένα από τα αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ είναι τι θα γίνει με τα πρόστιμα, με τις προσαυξήσεις, με το ποσοστό προσαύξησης, και επιτέλους με τη δημιουργία του κέντρου αυτού που θα το προχωρήσουμε τους επόμενους μήνες και θα υλοποιηθεί τα επόμενα έτη, θα μπορέσει ένας οφειλέτης είτε η οφειλή του προς τους Δήμους της χώρας είναι από μια κλήση Δημοτικής Αστυνομίας ή είναι από τα δημοτικά τέλη ή είναι από λογαριασμό μιας ΔΕΥΑ ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, η οφειλή του αυτή να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο».

Παράλληλα, ο Βασίλης Σπανάκης πρότεινε «τη σύσταση ομάδας εργασίας για τη σχέση των ιδιοκτητών με την τοπική αυτοδιοίκηση και το υπουργείο Εσωτερικών για να υπάρξει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ ΠΟΜΙΔΑ και του υπουργείου». Ακόμη, κάλεσε τους ιδιοκτήτες «που έχουν οφειλές προς τους δήμους να ενταχθούν στην ψηφισθείσα ρύθμιση οφειλών σε έως 60 δόσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.