Φαραντούρης: Θα είμαι δίπλα στον Σωκράτη Φάμελλο

Δίπλα στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελλο δήλωσε ότι θα βρίσκεται ο Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος διεκδίκησε την προεδρία του κόμματος.

«Μια γιορτή δημοκρατίας για το κόμμα μας να ευχαριστήσω τα χιλιάδες μέλη που διέψευσαν όσους είχαν προεξοφλήσει το τέλος του κόμματος είναι ένα ηχηρό μήνυμα για φυγή προς τα μπρος», δήλωσε αρχικά και συνέχισε:

«Στόχος της υποψηφιότητας μου ήταν να μιλήσει για την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναποκτήσει το κύρος του και να στείλει ένα μήνυμα ότι η προοδευτική διακυβέρνηση είναι και κοινωνική αναγκαιότητα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, θα είμαι δίπλα του σε κάθε περίπτωση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πολάκη και τον Γκλέτσο. Η αντιπαράθεση είναι στον πυρήνα της δημοκρατίας και δεν την φοβόμαστε.

Σηκώνουμε όλοι μανίκια από αύριο και εγώ πετάω για Στρασβούργο για την επόμενη ολομέλεια».

Πηγή: skai.gr

