"Στις 25 Απριλίου θα τεθεί σε λειτουργία πανελλαδικά το πενταψήφιο νούμερο 10201, μέσω του οποίου γονείς και παιδιά θα μπορούν να καταγγέλλουν ανά πάσα στιγμή περιστατικά που συμβαίνουν εκείνη την ώρα αλλά και περιστατικά που συμβαίνουν σε κάποια γειτονιά συστηματικά", ανέφερε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Προανήγγειλε επίσης ότι μέχρι το τέλος Μαϊού θα τεθεί σε λειτουργία εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας γονείς και παιδιά θα μπορούν συμπληρώνοντας σε μία φόρμα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, να ενημερώνουν την αστυνομία για κάτι παραβατικό που πέφτει στην αντίληψή τους.

Ο κύριος Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας καταγγέλθηκαν 108 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ενώ έγιναν 69 συλλήψεις με την αυτόφωρη διαδικασία.

Αναφερόμενος στη νεανική παραβατικότητα, τόνισε ότι μέσα σε μόλις δύο μήνες είχαμε 700 συλλήψεις νέων.

Σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι μέχρι στιγμής δεν γίνεται αξιολόγηση στην Αστυνομία, προαναγγέλλοντας ωστόσο ότι αυτό θα αλλάξει ριζικά και επισημαίνοντας ότι για τους αστυνομικούς που κρίνονται ακατάλληλοι θα λαμβάνονται μέτρα.

Πηγή: skai.gr

