Μητσοτάκης: Νομοθετική ρύθμιση - κίνητρο για τον επαναπατρισμό γιατρών από τις ΗΠΑ

Νομοθετική ρύθμιση - κίνητρο για τον επαναπατρισμό γιατρών από τις ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή απονομής των βραβείων «Prix Galien Greece 2025», στο Μέγαρο Μουσικής.

«Θα φέρουμε προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Αυτή δεν είναι άλλη από την αυτόματη αναγνώριση ειδικότητας και συνακόλουθα της εξειδίκευσης σε γιατρούς που την έχουν αποκτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή θα βρίσκεται σε ισχύ, θα αντιστοιχεί σε θέσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Επισήμανε πως πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία και ανοίγει με αυτόν τον τρόπο ένας δρόμος επαναπατρισμού έμψυχου δυναμικού, διακεκριμένων επιστημόνων, από τις Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας και να στηρίξουν και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Και θέλουμε οι επιστήμονες να μπορούν να δουν το μέλλον τους στην πατρίδα μας, αναζητώντας ποιότητα ζωής την οποία αναμφισβήτητα προσφέρει η πατρίδα μας, δίπλα, όμως, στην επαγγελματική τους φιλοδοξία και συνδυάζοντας τους δικούς τους προσωπικούς στόχους με τη συλλογική ευημερία της χώρας», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως τα βραβεία «Prix Galien Greece 2025» είναι γιορτή η οποία τιμά την ελληνική και τη διεθνή φαρμακοβιομηχανία και κυρίως τους πρωτοπόρους στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών στη δημόσια υγεία.

«Είναι ένας τομέας στον οποίο η χώρα μας φιλοδοξεί να γίνει ένας δυναμικός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή μας. Μην ξεχνάμε ότι εδώ φιλοξενούνται 45 από τα 400 εργοστάσια φαρμάκων της Ευρώπης, παράγουμε σχεδόν το 10% των συνολικών σκευασμάτων της. Και σε εθνικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες των Ελλήνων ασθενών καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 60%, ενώ ταυτόχρονα υπηρετείται και η ζήτηση στις αγορές και άλλων κρατών μελών», σημείωσε.

Επισήμανε πως η ευρωπαϊκή αυτονομία δεν παύει να αποτελεί ένα κρίσιμο ζητούμενο στον συγκεκριμένο χώρο.

«Γι' αυτό, άλλωστε, τόσο οι ελληνικές όσο και οι πολυεθνικές εταιρείες οφείλουν τώρα να εντείνουν τις προσπάθειές τους με νέες επενδύσεις, με περισσότερα ερευνητικά κέντρα. Από την πλευρά της, η πολιτεία δίνει με τη σειρά της το δικό της «παρών», καταπολεμώντας τη γραφειοκρατία, μειώνοντας τα φορολογικά βάρη, δίνοντας σημαντικά πρόσθετα κίνητρα για επενδύσεις, όπως το επενδυτικό clawback το οποίο απεδείχθη εξαιρετικά επιτυχημένο. Σκοπός μας να κατευθύνουμε περισσότερους πόρους στην παραγωγή, την έρευνα, στις κλινικές μελέτες. Και όλα αυτά απέφεραν μέχρι στιγμής επενδυτικές πρωτοβουλίες κοντά στα 1,5 δισ. ευρώ. Είναι, δηλαδή, πρωτοβουλίες με ένα ορατό αποτύπωμα στην επιστημονική κοινότητα και με πολλαπλάσιο αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως επιλογή της κυβέρνησης είναι να αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του ΕΣΥ ως μια ενιαία εθνική προτεραιότητα.

«Με άλλα λόγια, ως ένα κοινό πεδίο δράσης όχι μόνο του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, όπου η πρόληψη θα συναντά τη θεραπεία, το φάρμακο θα δικαιώνει την πρακτική του αποστολή προς τον ασθενή. Και, δεύτερον, να στραφεί με ξεχωριστό ενδιαφέρον η πολιτεία στο έμψυχο δυναμικό μας, τόσο εντός αλλά και εκτός της χώρας», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, πως δεν είναι τυχαίο ότι στη φαρμακοβιομηχανία στην πατρίδα μας, εργάζονται σήμερα πολλά μυαλά τα οποία διέπρεψαν στο εξωτερικό και επαναπατρίστηκαν, ειδικά τα τελευταία χρόνια, «και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε να συμβεί και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Επισήμανε δε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια δημιουργήθηκαν 10 νέα εργοστάσια, 14 νέα ερευνητικά κέντρα, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα νέο παραγωγικό πλέγμα που θα προσφέρει ολοένα και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στον τόπο.

«Αθόρυβα, άλλωστε, τα βήματα που γίνονται είναι πολλά. Μην ξεχνάτε ότι ένα από τα επτά πρώτα ευρωπαϊκά ΑΙ Factories κατασκευάζεται σήμερα που μιλάμε στο Λαύριο, με επίκεντρο τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος». Είναι μία κρίσιμη υποδομή, η οποία μπορεί να στηρίξει σημαντική έρευνα συσχετιζόμενη με την τεχνητή νοημοσύνη σε όλους τους τομείς, αλλά κυρίως στον τομέα της υγείας, ο οποίος έχει εντοπιστεί και από την Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης ως ένας από τους τομείς στον οποίον η χώρα μας μπορεί πραγματικά να πρωτοπορήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς έχουμε στη διάθεσή μας εξαιρετικά χρήσιμα και καλά οργανωμένα δεδομένα, τα οποία βρίσκονται στην καρδιά όλων των νέων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες θα αναπτυχθούν γύρω από την υγεία», ανέφερε και πρόσθεσε: «Και θα έλεγα ότι είναι και μια πρόσθετη γέφυρα συνεργασίας, αυτή ακριβώς η δημόσια υποδομή, μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που θα ξεκλειδώσει τελικά τη δυνατότητά μας να παρέχουμε καλύτερα φάρμακα, καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, αναδεικνύοντας, όμως, παράλληλα την Ελλάδα σε ένα ευρωπαϊκό, γιατί όχι σε ένα παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας».

Ο πρωθυπουργός είπε, επιπλέον, πως το φάρμακο ασφαλώς και δεν μπορεί να αποτελεί ένα ακόμα προϊόν ανάμεσα στα άλλα ή απλά μόνο μία οικονομική ευκαιρία κέρδους, αλλά είναι πολλά περισσότερα. «Το ζείτε καθημερινά και πρώτα και πάνω απ' όλα το ζουν αυτοί που το χρειάζονται περισσότερο. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, να συντονίζουμε τις δράσεις μας, Υπουργείο, ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, βιομηχανία, ενώσεις ασθενών, τις οποίες έχουμε στηρίξει και τις οποίες πιστεύουμε πολύ, με κοινή επιδίωξη μια τριετή συμφωνία-πλαίσιο που θα εξασφαλίζει το αυτονόητο: σε κάθε πολίτη πρόσβαση στο κατάλληλο σκεύασμα στην καλύτερη δυνατή τιμή, είτε μιλάμε για πρωτότυπα είτε μιλάμε για γενόσημα, ώστε να εξασφαλίζονται πόροι οι οποίοι να μπορούν να διατεθούν στις ακριβές θεραπείες οι οποίες έρχονται και τις οποίες συμπολίτες μας τις χρειάζονται σήμερα», ανέφερε.

Και επισήμανε: «Και πρέπει να σας πω ότι ήδη εξετάζεται και από το Υπουργείο η ίδρυση ενός Ταμείου Καινοτομίας που θα διευκολύνει τη μεταβατική αποζημίωση για νέα φάρμακα, προκειμένου αυτά να μπορούν να μπαίνουν ταχύτερα στη λίστα. Μια κίνηση, βέβαια, παράλληλη με τις βελτιώσεις που απαιτούνται ακόμα τόσο στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ όσο και στην κατ' οίκον παράδοση, η οποία ξεκινάει σύντομα».

Επιπρόσθετα, υπενθύμισε τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ των «ενέσεων» που δόθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα στη φαρμακοβιομηχανία μέσω διαφόρων τρόπων, αλλά και την πρόθεση της κυβέρνησης, η οποία ήδη αρχίζει και φέρνει αποτελέσματα, ώστε να μπορέσουμε να απομειώσουμε το κόστος του clawback, «μία θα έλεγα «αμαρτία» που έρχεται από τα χρόνια της κρίσης, μέσα από μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες, προσέξτε, θα μειώσουν σπατάλες που έρχονται από ένα κακό παρελθόν. Και δεν νομίζω ότι δυσκολεύομαι να παραδεχτώ ότι η ελληνική αγορά είχε τα προβλήματά της».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως τώρα είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο σημείο και πως έχουμε στα χέρια μας εργαλεία τα οποία μπορούν να ελέγχουν τις δαπάνες σε πραγματικό χρόνο όπως την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το σύστημα αξιολόγησης φαρμάκων horizon που εξελίχθηκε και τον ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, ο οποίος θα μπορεί να παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους, στους ασθενείς αλλά και τους θεράποντες γιατρούς, μια πλήρη εικόνα που θα συμπεριλαμβάνει κάθε εξέταση, κάθε διάγνωση, κάθε θεραπεία.

«Ένας πλούτος δεδομένων ο οποίος, όπως είπα, στη συνέχεια μπορεί να αναλυθεί από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης οδηγώντας στη χάραξη νέων εφαρμογών, νέων λύσεων και νέων αποτελεσματικών πολιτικών για τη δημόσια υγεία», σημείωσε.

Συμπλήρωσε επίσης για την αύξηση των κλινικών μελετών ότι έχουμε ήδη αποτελέσματα, καθώς από τις 100 το 2019, είμαστε στις 564 και θέλουμε να φτάσουμε τις 1.000 το 2027.

«Για πρώτη φορά ενημερώθηκα ότι είχαμε την Ελλάδα μελέτη phase I, φάσης 1 στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, ενώ επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θύλακες που θα υλοποιούν ανάλογες πρωτοποριακές έρευνες», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η βιομηχανία φαρμάκου αποτελεί έναν κλάδο με ιδιαίτερη δυναμική, ειδικά για την πατρίδα μας, καθώς διαθέτουμε σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που μας καθιστούν διεθνώς ανταγωνιστικούς. «Ιδιαίτερα, μάλιστα, σε μία συγκυρία κατά την οποία και στην Ευρώπη αλλά και στην πατρίδα μας συνειδητοποιούμε ότι είναι μονόδρομος τολμηρές αλλαγές, προκειμένου να διατηρήσουμε και κυρίως να βελτιώσουμε την παρουσία μας σε παγκόσμιες αγορές. Όσο, όμως, και αν η αβεβαιότητα σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις μπορεί να γεννά μία τάση προς αδράνεια, είναι γεγονός ότι κάθε τέτοια αναδιάταξη γεννά και σημαντικές ευκαιρίες. Οφείλουμε, λοιπόν, να δούμε πώς θα προσελκύσουμε στην Ευρώπη αλλά ιδίως στην πατρίδα μας, ταλέντα, επενδύσεις, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία πρωτοπορώντας στον τομέα των βιοεπιστημών, στην έρευνα, στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, για να φτάσουμε τελικά στην παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών στους πολίτες», τόνισε.

Και καταλήγοντας υπογράμμισε: «Αυτό είναι το όραμά μας με απλά λόγια. Πιστεύω ότι είναι και το δικό σας και αυτή τη διαδρομή καλούμαστε να τη διανύσουμε, σε μία εποχή όπου οι δημογραφικές τάσεις δυστυχώς θέτουν νέες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας. Είναι προκλήσεις που απαιτούν να αξιοποιήσουμε κάθε ιδέα για την ορθή χρήση των δημόσιων πόρων, την παροχή ποιοτικής περίθαλψης, κάτι που μας απασχολεί όλους.

Και θέλω εδώ να σταθώ, τελειώνοντας, στην πολύ μεγάλη σημασία την οποία η κυβέρνησή μας έχει αποδώσει σε δράσεις πρόληψης και δημόσιας υγείας, ώστε να μην θεραπεύουμε την ασθένεια αλλά να φροντίζουμε να την προλαμβάνουμε. Είναι οι δράσεις αυτές οι οποίες πιστεύω ότι έχουν τύχει καθολικής αναγνώρισης από την ελληνική Πολιτεία και έχουμε ήδη τα πρώτα πολύ σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα σε μια σειρά από ασθένειες, έχοντας στην κυριολεξία σώσει ζωές, επειδή πείσαμε τους συμπολίτες μας να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνει η ελληνική πολιτεία, να κάνουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις οι οποίες μπορεί ενδεχομένως να σώσουν και την ίδια τους τη ζωή.

Θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν, στους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης. Θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Αποστολοπούλου, η οποία κοσμεί την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα και την οποία θα έχουμε τη χαρά να βραβεύσουμε, αλλά και σε όλους τους αποδέκτες των βραβείων για τη σημαντική τους προσφορά».

