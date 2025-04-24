Κεφαλογιάννης: Σχεδόν διπλάσιο αριθμό drones και αυξημένες δυνάμεις πυρόσβεσης στην Κ. Μακεδονία

Ευρεία σύσκεψη, με αντικείμενο την προετοιμασία των δυνάμεων πολιτικής προστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου στην Κεντρική Μακεδονία, υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, παρουσία και του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Κώστα Γκιουλέκα, πραγματοποιήθηκε απόψε στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κούβελας, Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Φάνης Παπάς, οι βουλευτές Πιερίας Άννα Μάνη- Παπαδημητρίου και Σπύρος Κουλκουδίνας, ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Γιουτίκας, ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Γιάννης Σάββας, δήμαρχοι, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας, εθελοντικών οργανώσεων, κ.α.

"Κάνουμε τη σημερινή συντονιστική της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου μαζί με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και βεβαίως και όλους τους συναρμόδιους φορείς θα συζητήσουμε τον προγραμματισμό ενόψει αντιπυρικής περιόδου" δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης και αναφερόμενος, ειδικότερα, στις δυνάμεις και στα μέσα που θα διατεθούν για την αντιπυρική περίοδο στην Κεντρική Μακεδονία, πρόσθεσε:

"Θα είναι αυξημένα και τα drones σε σχέση με πέρυσι, σχεδόν διπλάσιος αριθμός, όπως επίσης αυξημένος θα είναι και ο αριθμός, συνολικά, της δύναμης του πυροσβεστικού σώματος, επαναλαμβάνω, στην οποία περιλαμβάνονται και οι μόνιμοι αλλά και οι εποχικοί. Και οι εθελοντές μας θα είναι αυξημένοι φέτος, και το επαναλαμβάνω αυτό, διότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους, το έχουμε δει κατ' επανάληψη στα φαινόμενα που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια. Και με αυτήν την έννοια, θεωρώ ότι πραγματικά μπαίνουμε στην μάχη με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, χωρίς να σημαίνει βεβαίως - θα το ξαναπώ για άλλη μία φορά - ότι τα δύσκολα δεν είναι μπροστά μας. Μη μας ξεγελούν οι κλιματολογικές συνθήκες φέτος, μπορεί να φαίνεται ίσως πιο υγρός ο καιρός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε περιστατικά και δύσκολα περιστατικά να αντιμετωπίσουμε".

Ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε και στην πρωϊνή σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον πρωθυπουργό, όπου ανακοινώθηκαν οι δυνάμεις και τα μέσα που θα διατεθούν πανελλαδικά, σε συνεργασία και με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, για την πολιτική προστασία και την δασοπυρόσβεση κατά την αντιπυρική περίοδο.

Τα στοιχεία, που δόθηκαν, αφορούν σε "80, αντί για 45 drones φέτος, για επιτήρηση σε όλη τη χώρα, που θα καλύπτουν μάλιστα το σύνολο του ελλαδικού χώρου" και σε "18.000 άντρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, μόνιμους και εποχικούς", με τους τελευταίους να είναι αυξημένοι σε αριθμό "κατά 20% σε σχέση με το 2023". Επίσης, θα συμβάλουν ακόμη 5.500 εθελοντές από εθελοντικές οργανώσεις και άλλοι 5000 εθελοντές πυροσβέστες.

"Θεωρώ ότι κάνουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, έχουμε πει κατ' επανάληψη, ότι τα φυσικά φαινόμενα, προφανώς, δε θα εκμηδενιστούν" τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης και πρόσθεσε:

"Αυτό το οποίο έχουμε χρέος ως πολιτεία, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες, είναι να περιορίσουμε τις καταστροφικές συνέπειες αυτών των φυσικών φαινομένων, να αποτρέψουμε βεβαίως, το κυριότερο, ανθρώπινες απώλειες και να προστατέψουμε περιουσίες και το περιβάλλον".

Ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε και την προετοιμασία που έχει γίνει σε επίπεδο αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων.

"Αυτή τη στιγμή τρέχει το πρόγραμμα AntiNero ΙΙΙΙ , που συνδυαστικά τελευταία 4 χρόνια, ειδικά για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας έχει αποδώσει έργα συνολικής αξίας 114 εκατομμυρίων ευρώ" είπε ο κ. Κεφαλογιάννης και πρόσθεσε: "Αντιλαμβάνεστε ότι για πρώτη φορά και το εννοώ, πρώτη φορά, στην ιστορία του ελληνικού κράτους γίνονται τέτοιες εκτεταμένες εργασίες σε επίπεδο διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμού δασών. Και βεβαίως, σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία φέτος, θυμίζω, έχει πάρει μία αυξημένη χρηματοδότηση για τους καθαρισμούς των δικών της οικοπέδων. Σαράντα εκατομμύρια φέτος από υπουργείο Εσωτερικών, έναντι 31 εκατομμυρίων πέρυσι και 18,5 εκατομμυρίων το 2023. Δηλαδή, διπλασιάστηκε αυτό το ποσό, μόνο για πολιτική προστασία, από το υπουργείο Εσωτερικών. Αντιλαμβάνεστε, ότι υπάρχουν φέτος τα εργαλεία, προκειμένου να κάνουμε μια καλή δουλειά".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

