Στην Ουάσιγκτον ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για την εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο κ. Πιερρακάκης σήμερα, Τετάρτη 23 Απριλίου, θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με τίτλο «Δρόμοι προς την Επιτυχία». Ο Έλληνας υπουργός θα παρουσιάσει την πορεία της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας ύστερα από την υπερδεκαετή κρίση και τις θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Την Πέμπτη 24 Απριλίου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στο δείπνο εργασίας των Ευρωπαίων ομολόγων του με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συζητηθούν οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Την ίδια ημέρα, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Foreign Policy Solution Summit όπου θα συνομιλήσει με τον εκδότη του περιοδικού Άντριου Σόλινγκερ. Στη συνέχεια, σε εκδήλωση της «δεξαμενής σκέψης» (think tank) Atlantic Council με θέμα τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, θα συζητήσει με τον Τζος Λίπσκι, ανώτερο διευθυντή του AC GeoEconomics Center.

Την Παρασκευή 25 Απριλίου, ο Έλληνας υπουργός θα συμμετάσχει στην Υπουργική ολομέλεια της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής του ΔΝΤ (International Monetary and Financial Committee – IMFC).

Στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμους εκπροσώπους τραπεζικών και επενδυτικών ομίλων. Σε εκδήλωση της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον, θα συναντηθεί επίσης με ακαδημαϊκούς, ομογενείς και Έλληνες υπαλλήλους στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.