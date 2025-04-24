Φιντάν: Επίθεση στην Ελλάδα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

“Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα” διεμήνυσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν σε συνέντευξή του με τον Νορβηγό ομόλογό του Έσπερ Μπαρθ Άιντε, στη σκιά της απόφασης της Αθήνας να προχωρήσει στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ελλάδας.



Από την άλλη πλευρά, αγαπητοί φίλοι, προστατεύουμε μέχρι τέλους τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, τόνισε ο Φιντάν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.



“Το 2020, καταγράψαμε τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας μας ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών και ο ισχυρισμός ότι πραγματοποιήθηκαν γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα μας είναι αναληθής…Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις εντός της υφαλοκρηπίδας μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει όσον αφορά στις γεωτρήσεις και την εξερεύνηση υδρογονανθράκων είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες” υποστήριξε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Τούρκος αξιωματούχος, δήλωσε ότι “έχουμε ετοιμάσει τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό μας σε σχέση με το Αιγαίο Πέλαγος και θα τον παρουσιάσουμε στους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών”. “Όλοι ήδη γνωρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα μονομερές βήμα ή τετελεσμένο γεγονός στην Κύπρο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο” δήλωσε ο Χακάν Φιντάν.

“Υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που θέτουν ερωτήματα: «Τι κάνετε στην τάδε γεωγραφία; Τι κάνετε στην άλλη η γεωγραφία;» κ.λπ. και τα ερωτήματα αυτά τα συνδέουν με την πολιτική και τις κομματικές προτιμήσεις και δεν τα βασίζουν στην επιστήμη και την έρευνα αποδοτικότητας... Τα χρησιμοποιούν ως εργαλείο προπαγάνδας. Θα ήθελα από εδώ, σήμερα, να πω ότι το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έχει επικεντρωθεί στο κοίτασμα φυσικού αερίου Σακάρια στη Μαύρη Θάλασσα” τόνισε, και πρόσθεσε:



“Εκεί υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πεδίο, από το οποίο η χώρα μας αποκομίζει μεγάλο όφελος στον τομέα της ενέργειας. Η ανάπτυξη και περαιτέρω επέκταση των κοιτασμάτων εκεί υλοποιείται σήμερα ως ‘υπ' αριθμόν’ ένα προτεραιότητα της ενεργειακής μας πολιτικής, συμβάλλοντας έτσι στην εθνική οικονομία. Φυσικά, οι προτεραιότητές μας θα συνεχίσουν να υλοποιούνται ανάλογα με τις οικονομικές και επενδυτικές ευκαιρίες”.



Πηγή: skai.gr

