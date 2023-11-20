Μητσοτάκης για τη 2η καλύτερη επίδοση του gov.gr: Είναι αποτέλεσμα της Ελλάδας που αλλάζει

"Ξεκινάμε την εβδομάδα με μια πολύ ευχάριστη είδηση: το gov.gr βρίσκεται στην 2η θέση, μεταξύ 70 εταιρειών και οργανισμών, ως προς την εμπειρία του καταναλωτή!", έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: "Πρόκειται για την επισφράγιση μιας σκληρής δουλειάς που ξεκίνησε στην προηγούμενη κυβερνητική μας θητεία, με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία του πολίτη με το Δημόσιο, να διευκολύνει την καθημερινότητά του. Είναι αποτέλεσμα της Ελλάδας που αλλάζει. Και δεν σταματάμε εδώ. Στόχος μας είναι η ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου. Και θα το πετύχουμε!".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

