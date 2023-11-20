Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης και γι αυτό ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε σουπερ μαρκετ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής», όπου πλέον έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 868 κωδικοί προϊόντων που υπάγονται σε 37 κατηγορίες αγαθών, και για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του προγράμματος «Καλάθι του Νοικοκυριού», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σε τρεις άξονες οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ακρίβεια: αύξηση μισθών, στοχευμένα μέτρα για τους ευάλωτους πάντα με τα δημοσιονομικά περιθώρια και συνέχιση των εντατικών ελέγχων για παραβάσεις.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας και την επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα: «Η Ελλάδα θέλει να θωρακίσει τη διαδικασία διαλόγου με την Τουρκία. Προσέρχεται στον διάλογο χωρίς την παραμικρή διάθεση για υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Αναφορικά με τις δηλώσεις του κ. Ηλιόπουλου περί βούρκου ο κ. Μαρινάκης είπε ότι έστω και καθυστερημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζουν όσα συνέβησαν στο παρελθόν σχετικά με τις επιθέσεις και τις προγραφές σε πρόσωπα από μέλη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόσθεσε «κάλλιο αργά παρά ποτέ αναδεικνύεται η παθογένεια καθώς ο βούρκος δεν ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό. Η Κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πληθωριστικής κρίσης με πρωτοβουλίες και μέτρα που στηρίζουν τους πολίτες.

Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε ακόμα μια επίσκεψη σε σουπερμάρκετ, όπου ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής». Στο μέτρο, πλέον έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 883 κωδικοί προϊόντων που υπάγονται σε 37 κατηγορίες αγαθών, Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του προγράμματος «Καλάθι του Νοικοκυριού».

Σε τρεις άξονες κινούνται οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πληθωριστικής κρίσης:

Πρώτον, λαμβάνοντας μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως είναι – μεταξύ άλλων- η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, το επίδομα μητρότητας στις αγρότισσες και τις γυναίκες ελεύθερους επαγγελματίες και η νέα αύξηση των συντάξεων.

Δεύτερον, με στοχευμένα μέτρα που στηρίζουν κυρίως τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, όπως το έκτακτο επίδομα ύψους 352 εκατ. ευρώ που θα δοθεί σε 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους αλλά και η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά 8%, η ενίσχυση των συνταξιούχων που έχουν προσωπική διαφορά, το επίδομα θέρμανσης, το youth pass, το market pass στη Θεσσαλία και τον Έβρο. Πάντοτε όμως σύμφωνα με τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, χωρίς να υποθηκεύουμε τις επόμενες γενιές.

Τρίτον, την συνέχιση των εντατικών ελέγχων για τον περιορισμό των φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Ήδη από την αρχή της χρονιάς όπως έχει ανακοινώσει το αρμόδιο Υπουργείο έχουν πραγματοποιηθεί 20.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί, σε περιπτώσεις παραβάσεων, πρόστιμα που αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Δεύτερο αναδείχθηκε το gov.gr μεταξύ 70 οργανισμών και εταιρειών ως προς την εμπειρία του καταναλωτή. Όπως τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για την επισφράγιση μιας σκληρής δουλειάς, με σκοπό να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αναμένεται να δώσουν λύση στο πρόβλημα 150.000 εκκρεμοτήτων στην καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο», την καθυστέρηση μηνών σε ορισμένα κτηματολογικά γραφεία, την καθυστέρηση στη συλλογή πιστοποιητικών για αγοραπωλησίες, την επιβάρυνση των πολιτών με περιττά κόστη καθώς και τη δυσκαμψία και τις αρρυθμίες στη λειτουργία του Φορέα.

Στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

α) η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, η διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και η ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

β) η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων,

γ) η μείωση της γραφειοκρατίας και της επιβάρυνσης των συναλλασσόμενων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας.

Μέσα από 17 καταβολές, έχουν χορηγηθεί ως πρώτη αρωγή 108,1 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 29.000 πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία, αλλά και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για νοικοκυριά, αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρηματίες.

Η διαδικασία των διασταυρώσεων και των ελέγχων συνεχίζεται από τα στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε η πρώτη αρωγή να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται σε όσους τη δικαιούνται.

Παράλληλα, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής αποφάσισε την προσαρμογή του σχήματος πρώτης αρωγής στις συνθήκες, στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες του ακραίου πλημμυρικού φαινομένου στη Θεσσαλία.

Αφορά στις επισκευές κτιρίων με βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία και έκδοση άδειας επισκευής με μελέτη επισκευής που συντάσσεται από μηχανικούς της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, μετά από αίτηση του δικαιούχου.

Συγκεκριμένα, εντός των δημοσιονομικών ορίων της αρχικής εκτίμησης, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων:

1ον. Η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ύψους 100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξ ολοκλήρου δωρεάν κρατική αρωγή, στις περιπτώσεις σπιτιών που έχουν χαρακτηριστεί ως κατάλληλα για χρήση, όπως τα «πράσινα», και έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πλημμύρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το μέγιστο ποσό της κρατικής αρωγής διαμορφώνεται σε 15.000 ευρώ.

2ον. Η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ύψους 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξ ολοκλήρου δωρεάν κρατική αρωγή, στις περιπτώσεις σπιτιών που έχουν χαρακτηριστεί ως «κίτρινα» και έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πλημμύρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μέγιστο ποσό της κρατικής αρωγής διαμορφώνεται σε 22.500 ευρώ.

Εργαζόμαστε, σε στενή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, και πρωτίστως με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες για την ταχύτερη και καλύτερη αποκατάσταση των ζημιών στην Θεσσαλία.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης η αγορά οχημάτων για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έργο προϋπολογισμού 44.380.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να προμηθευτεί συνολικά 633 οχήματα διαφόρων τύπων, ανάμεσά τους οχήματα αναπνευστικών συσκευών, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά ταχύπλοα άμεσης επέμβασης, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τζιπ, λεωφορεία και βάρκες.

Ο Πρωθυπουργός σήμερα στις 18:30, θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στις 11:00 ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει το Σώμα της Βουλής σχετικά με την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση των περιοχών της Θεσσαλίας και του Έβρου αλλά και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

