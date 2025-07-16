Περίοδος διερεύνησης, ευθύνες, αδικήματα και ο γρίφος της παραγραφής

Της Δώρας Αντωνίου

Το Σάββατο, 2 Αυγούστου, κυκλώνουν στο ημερολόγιο κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές ως ημερομηνία έναρξης της καλοκαιρινής απόδρασης. Το καθιερωμένο δεκαπενθήμερο διάλειμμα μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται ότι θα τηρηθεί και εφέτος. Όλα δείχνουν ότι οι εξελίξεις στη Βουλή σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα «τρέξουν» πιο γρήγορα και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε. Σήμερα αναμένεται και τυπικά να κατατεθεί η πρόταση της κυβέρνησης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ενώ ήδη από χθες κατατέθηκαν οι προτάσεις από ΠΑΣΟΚ και από ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά, που ζητούν προανακριτική για διερεύνηση κακουργηματικών ευθυνών των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Το πεδίο για την αντιπαράθεση εντός και εκτός βουλής έχει ήδη διαμορφωθεί, όπως και τα ζητήματα πάνω στα οποία θα εξελιχθεί η αναμενόμενη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Το πρώτο και κομβικό θέμα είναι η περίοδος διερεύνησης. Η κυβέρνηση περιγράφει στην πρότασή της την ανάγκη να απασχολήσει τις εργασίες της εξεταστικής όλη η περίοδος λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 1998 μέχρι σήμερα. Αυτό που επί της ουσίας επιδιώκει η πλειοψηφία και περιγράφεται ήδη μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, είναι να αποτυπωθεί μέσα από τις εργασίες της επιτροπής ότι όλος ο μηχανισμός που επέτρεψε να αναπτυχθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ ένας μηχανισμός κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και διασπάθισης κοινοτικών πόρων, επί της ουσίας διαμορφώθηκε πριν από το 2019 και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Ν.Δ.. Οτι, δηλαδή, αυτό που σήμερα ερευνάται αναπτύχθηκε πάνω σε έδαφος και συνθήκες που διαμορφώθηκαν με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Η αντιπολίτευση από την πλευρά της βλέπει πίσω από αυτή την επιλογή προσπάθεια συγκάλυψης, υπό την έννοια ότι στη Βουλή έχει φτάσει μια πολύ συγκεκριμένη δικογραφία, η οποία αφορά συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και ενέργειες που ξεδιπλώθηκαν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Δεύτερο πεδίο αντιπαράθεσης είναι τα αδικήματα. Για την κυβέρνηση δεν εντοπίζεται πουθενά στη δικογραφία συγκεκριμένο στοιχείο που να αιτιολογεί διερεύνηση συγκεκριμένου αδικήματος. Η απόσταση είναι προφανώς τεράστια ανάμεσα σε αυτή τη θέση και στην άποψη της αντιπολίτευσης ότι υπάρχουν κακουργηματικές ευθύνες και χρειάζεται να ερευνηθούν.

Πάνω σε αυτό το ζήτημα έχει οικοδομηθεί το επόμενο μεγάλο θέμα σύγκρουσης, που αφορά στο ζήτημα της παραγραφής. Εδώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα παραγραφής υπουργικών ευθυνών μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο, παραπέμπουν σε συγκεκριμένη αναφορά στη δικογραφία της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι για τον κ. Βορίδη επέρχεται παραγραφή στις 6 Οκτωβρίου. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι με τη σύσταση εξεταστικής επί της ουσίας θα αποσβεστεί οποιαδήποτε κατηγορία αφορά τον κ. Αυγενάκη, καθώς εάν δεν συσταθεί προανακριτική και η υπόθεση κλείσει με την εξεταστική να διαπιστώνει ότι δε συντρέχει λόγος, δεν μπορεί ποτέ ξανά να αναζητηθούν ευθύνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση και το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η κυβέρνηση ζητά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν την πρόταση για εξεταστική και υποστηρίζει ότι ο δρόμος για προανακριτική στη συνέχεια, εφόσον προκύψουν επαρκή στοιχεία, είναι ανοιχτός. Σε πολιτικό επίπεδο, κατά κάποιο τρόπο επιδιώκει να εγκλωβίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εάν δεν υποστηρίξουν τη σύσταση εξεταστικής, θα τα καταγγείλει για απροθυμία διερεύνησης των πεπραγμένων δικών τους κυβερνήσεων. Εάν την υποστηρίξουν, θα μπορεί να επικαλείται την αναγνώριση από πλευράς του της ορθότητας της επιλογής της για εξεταστική, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Προεξοφλείται ότι δεν πρόκειται καμιά από τις δύο πλευρές να στηρίξει την πρόταση της άλλης και το μόνο ερώτημα στις ψηφοφορίες αφορά τη στάση των κομμάτων και των ανεξάρτητων βουλευτών που δεν έχουν υπογράψει κάποια από τις προτάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.